Super Bowl Snack Swaps التي ستساعدك على إنقاص الوزن

هل تمسكت بقرار العام الجديد لفقدان الوزن وتناول الطعام الصحي هذا العام؟ يمكن لـ Super Bowl أن يدمر نظامك الغذائي بسهولة مع كل تلك الأطعمة اللذيذة وأطعمة ملفات تعريف الارتباط الممتعة مثل كرات القدم. ومع ذلك ، فأنت لا تريد أن تتصاعد على عصي الكرفس بينما يتأرجح الجميع على أجنحة البيتزا وجامعة بوفالو.
سواء كنت تستضيف حفلة Super Bowl أو تلتقي في منزل أحد الأصدقاء ، يمكنك إنشاء نسخاتك الخاصة من بعض هذه الأطعمة من خلال تبديل المكونات. على سبيل المثال ، حاول صنع nachos عن طريق استبدال رقائق التورتيلا الذرة مع الفلفل الحلو. أو بدلاً من استخدام اللحم المفروم ، الذي عادة ما يكون مرتفعًا في الدهون المشبعة ، حاول إضافة تركيا الأرضية بدلاً من ذلك.
للحفاظ على نظامك الغذائي على المسار الصحيح أثناء Super Bowl ، يمكنك أيضًا استبدال الأطعمة عالية السعرات الحرارية المنخفضة في العناصر الغذائية مع الخضار أو خيارات السعرات الحرارية المنخفضة. إن إضافة الدهون والألياف الصحية ستبقيك ممتلئًا وتساعدك على مقاومة الرغبة الشديدة في تلك الأطعمة المدمرة للنظام الغذائي.
جرب هذه المقايضات لاستبدال الدهون المشبعة
إذا كانت الرقائق والتراجع هي الشيء الخاص بك ، فأنت تعلم أن رقائق البطاطس وانخفاضات الكريمة الحامضة يمكن أن تكون عالية في السعرات الحرارية والدهون المشبعة. يمكنك تبديل الزبادي اليوناني غير الدسم للكريم الحامض الكامل للدهون لتوفير 320 سعرة حرارية و 23 جرام من الدهون المشبعة. ستوفر 149 سعرة حرارية إذا استبدلت الخضروات النيئة لبطاطا البطاطس. إذا كان لديك مقلاة جوية ، جرب رقائق الكوسة المقلية. إذا كنت تتوق حقًا إلى رقائق البطاطس ولن تفعل أي شيء آخر ، فإن رقائق البطاطا المخبوزة لها نصف دهون الرقائق العادية. ومع ذلك ، ستوفر فقط 18 سعرة حرارية للأوقية.
بعض من مفضلاتك الحلوة يمكن أن تكون مغرية على طاولة Super Bowl. يمكن للكعك الشوكولاتة أن تدمر أي نظام غذائي ، ولكن ليس إذا استبدلت الزبدة بأفوكادو. يحتوي نصف كوب من الزبدة على 814 سعرة حرارية مقارنة بـ 120 سعرة حرارية في نصف كوب من الأفوكادو. تتمتع الأفوكادو بالدهون فيها ، لكن معظم الدهون هي الدهون غير المشبعة في القلب. ستساعد الألياف في الأفوكادو أيضًا في إبقائك ممتلئًا. إذا كنت تتطلع إلى إضافة المزيد من الألياف إلى الكعك الخاص بك ، جرب وصفة الكعكة هذه المصنوعة من الفاصوليا السوداء.
تبديل هذه الأطعمة لخفض السعرات الحرارية
قد تكون البيتزا عنصرًا أساسيًا لأي حفلة Super Bowl ، ولكنها يمكن أن تتحدى خطة فقدان الوزن. شريحة واحدة من البيتزا الجبن المقطوعة يدويًا من بيتزا هت لديها 280 سعرة حرارية. ستصل تقريبًا إلى 400 سعرة حرارية لشريحة إذا طلبت بيتزا محبي اللحوم. لماذا لا تصنع البيتزا الخاصة بك باستخدام قشرة القرنبيط القائمة على القرنبيط؟ يحتوي قشرة البيتزا القرنبيط بالكامل على 320 سعرة حرارية فقط ، ويمكنك التحكم في إجمالي السعرات الحرارية عن طريق إضافة المزيد من الخضار وأقل جبن.
تعتبر Chili طريقة رائعة لملء بطنك ، لكن بعض الوصفات الفلفل الحار المصنوعة من النقانق أو اللحم المفروم يمكن أن تضع السعرات الحرارية. تحتوي وجبة من لحوم البقر المطحونة على 563 سعرة حرارية و 50 جرامًا من الدهون. ستوفر 306 سعرة حرارية و 46 جرامًا من الدهون إذا كان الفلفل الحار مصنوعًا من تركيا الأرضية الخالية من الدهون. يمكنك أيضًا التفكير في الانهيارات النباتية ، والتي لديها نفس الكمية من السعرات الحرارية مثل تركيا الأرضية. المكافأة مع الخيار النباتي هي 6 غرامات من الألياف. أضف بعض الفاصوليا السوداء وبعض الخضار ، وسيكون لديك السعرات الحرارية المنخفضة بعد ملء الطعام لمساعدتك على إنقاص الوزن.