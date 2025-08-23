Tanner Engstrand هو لغز Jets مكلف بتغيير اتجاه OC الوحشي

هناك وفرة من الموقت الأول في مواقع حرجة على الطائرات حيث يكملون ما قبلهم ضد النسور ليلة الجمعة في ملعب MetLife استعدادًا للأشياء التي أصبحت حقيقية خلال أسبوعين.

آرون جلين ، بالطبع ، هو مدرب رئيسي لأول مرة ، لذلك يبدأ كل شيء في القمة ، ناهيك عن المدير العام للمرة الأولى لـ Jets ، دارين موجي.

على الرغم من ذلك ، قد يكون الموقف الذي يعاني من ضغط أكبر منسقًا هجوميًا ، حيث يكون Tanner Engstrand لغزا إلى حد ما بالنظر إلى جسده الصغير من عمله كمساعد في اتحاد كرة القدم الأميركي.

دعا Engstrand البالغ من العمر 43 عامًا المسرحيات مرة واحدة فقط ، وكانت في موسم XFL الذي تم تجديده Covid لمدافع DC.

