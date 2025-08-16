Taylor Swift Super Bowl Show Show Show Confain

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



يكتسب عرض Taylor Swift Super Bowl Bowl Steam.

في الأيام التي انقضت على بودكاست “New Heights” الخاص بـ Boyfriend Travis Kelce ، قامت مطحنة الشائعات بتشكيل ظهور محتمل على المسرح على ملعب Levi’s خلال المباراة الكبيرة.

وتبعت أسواق التنبؤ.

منذ ظهور Swift’s Podcast ، ارتفعت احتمالات كونها الأداء الرئيسي في Super Bowl 2026.

في الآونة الأخيرة في يوم الاثنين الماضي ، كانت فرص Swift في الحصول على NOM 6 في المائة فقط في Kalshi ، والتي كانت وراء Post Malone (19 في المائة) و Metallica (13 في المائة).

Kalshi هو سوق مشتق من CFTC يسمح بالمراهنة على أحداث الحياة الواقعية.

الآن ، مع تكهن معجبيها بأن الفائز بجائزة Grammy الذي استمر 14 مرة يلمحون إلى ظهور Super Bowl المحتمل خلال محادثتها مع Kelce وشقيقه الأكبر ، نجمة Ex-Eagles Jason Kelce ، Swift هي فجأة مفضلة ضخمة للوصول إلى خلف الميكروفون في سانتا كلارا.

بعد ظهر يوم السبت ، تمنح Kalshi سويفت فرصة بنسبة 59 في المائة لتكون أداء الشوط التالي ، مع أكثر من 272،000 دولار.

في ليلة الجمعة ، وصلت إلى 65 في المئة.

يبدو أن بعض التلميحات المزعومة على البودكاست بعيدة المنال ، لكن يبدو أن السوينيات مقتنعين بالسرعة التي تحولت بها احتمالات كالشي.

ناقشت سويفت حبها لخبز العجين المخمر في العرض مع كيلس.

التميمة 49ers؟ العجين المخمر سام.

وذكرت أيضًا أنها تفكر في خبز العجين المخمر “60 في المائة من الوقت” ، والتي يزعم معجبيها أنه إشارة إلى Super Bowl 60.

بعد جايسون سويفت مقدمة طويلة ، شكره المغني “على الصراخ على مثل 47 ثانية بالنسبة لي”.

الرهان على اتحاد كرة القدم الأميركي؟

استاد ليفي ، حدث أن تكون محطتها السابعة والأربعين في جولتها “العصور”.

سواء كانت تسقط بيض عيد الفصح – أو ربما فتات الخبز – أم لا ، فإنه يبدو أن عرض الشوط الأول السريع هو احتمال حقيقي كما كان دائمًا.

