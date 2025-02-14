Team USA يضرب الملاحظة الأولى القوية ، ولكن الموسيقى ستكون صاخبة مقابل كندا

رياضة
Team USA يضرب الملاحظة الأولى القوية ، ولكن الموسيقى ستكون صاخبة مقابل كندا

مونتريال-كان هناك غياب للبهة والظروف التي رافقت الافتتاحية يوم الأربعاء السويدين في مواجهة الأمم الأربع هذه.

كان هناك أيضًا غياب للكهرباء على الجليد وفي مواقف هذه المباراة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا التي كانت واضحة في حلبة التزلج قبل 24 ساعة.

ولكن كان هناك الهوكي ، والمخاطر العالية ، وأفضل الهوكي الأفضل ، حتى لو استغرق الأمر وقتًا طويلاً للأميركيين للوصول إلى لعبتهم وعرض تفوقهم في فوزهم 6-1 قبل مواجهة ليلة السبت ضد الكنديين العظيم .

قال برادي تكاتشوك: “سيكون الأمر كذلك ، وهي أكبر لعبة لعبتها في حياتي المهنية.”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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