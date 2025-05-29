The Easy Thrift Store Flip الذي يمنح Mason Jars حياة جديدة كديكور المنزل الجميل

لوضع هذا الغراس DIY معًا ، ابدأ برسم صندوق الزهور المذهل أبيض أو لون من اختيارك. يمكنك استخدام صندوق معدني أو خشبي ، طالما أن الجرار تتناسب بشكل جيد في الداخل. باستخدام نفس الطلاء ، قم بتغطية نطاقات المسمار من الجرار Mason الخاصة بك ، مما يضع الجزء الداخلي جانبًا للمشاريع المستقبلية. عند تجفيف الطلاء ، يمكنك استخدام ختم أو استنسل مخصص لإضافة رسم صغير إلى مقدمة المربع الخاص بك ، مما يمنحه لمسة شخصية.

حان الوقت الآن لإضافة نباتاتك إلى الجرار Mason. للنباتات الحقيقية ، املأ الجرة في منتصف الطريق بالتربة ، وأضف نباتك المفضل ، وقم بتثبيت الأوساخ المتبقية. بالنسبة للنباتات المزيفة ، يمكنك استخدام التربة أو الرغوة الأزهار للحفاظ على المساحات الخضراء في مكانها. هناك حفنة من النباتات التي تنمو بشكل جيد في جرار ماسون بما في ذلك الأعشاب ، بوثوس (epipremnum aureum) ، ونباتات العنكبوت (Clorophytum comosum). إذا أردت ، يمكنك إضافة القليل من الطحالب المزيفة إلى قمم الجرار الخاصة بك للملمس وإضافة الاهتمام البصري. أخيرًا ، ضع الجرار الخاصة بك داخل الصندوق واكتملت حرفتك.

إذا كنت تبحث عن طرق لتخصيص هذا المشروع ، فاستخدم القليل من الخيوط لإضافة القوس الريفي إلى قمم الجرار. خيار آخر هو تبديل مصنع واحد لموزير صابون جرة Mason لإنشاء ديكور حمام رائع. يمكنك أيضًا إضافة سلسلة من مصابيح وميض متجر الدولار إلى صندوقك لمنح الغراس توهجًا دافئًا.