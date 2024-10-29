The Pool Noodle DIY الذي يخلق حلاً فريدًا لتخزين مكبس المرحاض

قد تبدو غطاسات المراحيض أمرًا قبيحًا لا مفر منه، لكن حيلة معكرونة حمام السباحة هذه هي الحل الأمثل لتخزين الحمام. امنح حمامك لمسة نباتية من خلال إخفاء المكبس بديكور الصبار المرح. توضح قناة Hometalk على YouTube كيفية تحقيق هذا الاختراق الذكي لتنظيم المعكرونة في حوض السباحة. أولًا، أحضر قطعة من معكرونة حمام السباحة واقطعها بحيث تكون أطول قليلًا من مقبض المكبس. ثم قم بقطع قضيب وتد صغير بنفس الطول وإدخاله في المعكرونة للحصول على الدعم. بالنسبة للقاعدة، سوف تقوم بتخزين المكبس في إناء للزهور. لإنشاء مستوى زائف من “الأوساخ”، قم بقطع قطعة من لوح الرغوة أصغر بقليل من محيط إناء الزهور واقطع فتحة إضافية للصق معكرونة حمام السباحة بداخلها.
بمجرد الانتهاء من هيكل الصبار الخاص بك، فقد حان الوقت للجزء الممتع! يمكنك استخدام رغوة الرش لتشكيل “رأس” الصبار قبل قطع نتوءات المعكرونة لجعلها تبدو أكثر أصالة. استخدم Hometalk مركب الحوائط الجافة لتغطية المعكرونة للحصول على تأثير أكثر سلاسة. أخيرًا وليس آخرًا، قم بطلاء نبات الصبار المزيف (والوعاء إذا رغبت في ذلك) وقم بتزيينه عن طريق لصق شعيرات فرشاة الرسم لتقليد شكل الأشواك. في حين يوصي مستخدم YouTube بإضافة الصخور والطحالب الإسبانية إلى القاعدة لتعزيز الأصالة، يمكنك أيضًا لصق الرمل على لوح الرغوة للحصول على مظهر على الطراز الصحراوي. إذا كنت تريد إنشاء مظهر غير تقليدي، يمكنك استخدام الرمل الملون مثل رمل اللعب الملون من Hygloss Products.
كيفية تعديل حيلة إخفاء المكبس هذه لتناسب مساحتك
اعتمادًا على طراز مساحتك، يمكنك تعديل هذه الحيلة لتناسب حمامك الفريد. إذا كنت ترغب في إنشاء مظهر أكثر أناقة، ففكر في اختيار أصيص ديكور كقاعدة لك، مثل أصيص زهور زهر العسل الكلاسيكي للمنزل والحديقة. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون ملمسًا أكثر سلاسة لجذع الصبار، تخطوا مركب الحوائط الجافة تمامًا ورشوا طلاء حمام السباحة مباشرة. إذا كان حمامك يحتاج إلى لمسة إضافية من الألوان، فحاول لصق بتلات الزهور الصناعية على الجزء العلوي من نبات الصبار للحصول على لمسة مزهرة. يعد هذا أيضًا خيارًا ممتازًا إذا كنت تريد تخطي خطوة رغوة الرش في البرنامج التعليمي.
نظرًا لأن هذه أكثر من مجرد قطعة ديكور، ضع في اعتبارك أنك ستصل إليها. وهذا يعني أن لصق الشعيرات على الحواف قد لا يكون الخيار الأكثر ديمومة. البديل الآخر هو إدخال منظفات الأنابيب وثني الأطراف إلى الداخل. يمكنك أيضًا إدراج الريش للحصول على خيار ناعم أكثر مرونة من خيار اللصق. إذا لم تكن الأعمال اليدوية هي موطن قوتك ولكنك تحب هذا الغلاف المستوحى من نبات الصبار، فكر في مجموعة مكبس المرحاض والفرشاة الرائعة من ALLOBUB. إذا كنت ترغب في إضافة بعض النباتات العصارية الحقيقية لتتناسب مع نباتك الصناعي، فهذه هي أفضل 10 نباتات صبار يمكن للمبتدئين التعامل معها.