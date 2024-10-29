The Pool Noodle DIY الذي يخلق حلاً فريدًا لتخزين مكبس المرحاض

قد تبدو غطاسات المراحيض أمرًا قبيحًا لا مفر منه، لكن حيلة معكرونة حمام السباحة هذه هي الحل الأمثل لتخزين الحمام. امنح حمامك لمسة نباتية من خلال إخفاء المكبس بديكور الصبار المرح. توضح قناة Hometalk على YouTube كيفية تحقيق هذا الاختراق الذكي لتنظيم المعكرونة في حوض السباحة. أولًا، أحضر قطعة من معكرونة حمام السباحة واقطعها بحيث تكون أطول قليلًا من مقبض المكبس. ثم قم بقطع قضيب وتد صغير بنفس الطول وإدخاله في المعكرونة للحصول على الدعم. بالنسبة للقاعدة، سوف تقوم بتخزين المكبس في إناء للزهور. لإنشاء مستوى زائف من “الأوساخ”، قم بقطع قطعة من لوح الرغوة أصغر بقليل من محيط إناء الزهور واقطع فتحة إضافية للصق معكرونة حمام السباحة بداخلها.

بمجرد الانتهاء من هيكل الصبار الخاص بك، فقد حان الوقت للجزء الممتع! يمكنك استخدام رغوة الرش لتشكيل “رأس” الصبار قبل قطع نتوءات المعكرونة لجعلها تبدو أكثر أصالة. استخدم Hometalk مركب الحوائط الجافة لتغطية المعكرونة للحصول على تأثير أكثر سلاسة. أخيرًا وليس آخرًا، قم بطلاء نبات الصبار المزيف (والوعاء إذا رغبت في ذلك) وقم بتزيينه عن طريق لصق شعيرات فرشاة الرسم لتقليد شكل الأشواك. في حين يوصي مستخدم YouTube بإضافة الصخور والطحالب الإسبانية إلى القاعدة لتعزيز الأصالة، يمكنك أيضًا لصق الرمل على لوح الرغوة للحصول على مظهر على الطراز الصحراوي. إذا كنت تريد إنشاء مظهر غير تقليدي، يمكنك استخدام الرمل الملون مثل رمل اللعب الملون من Hygloss Products.