Torrent nip Sirens لتحقيق أول فوز في تاريخ الامتياز

سياتل – سجل أليكس كاربنتر وهيلاري نايت أهدافًا قوية في اللعب بفارق 22 ثانية مع أقل من دقيقتين للعب، وحقق سياتل تورنت فوزه الأول في التاريخ، متغلبًا على نيويورك سيرينز 2-1 مساء الأربعاء.

تلقت كريستينا كالتونكوفا، الصاعدة في صفارات الإنذار، الاختيار العام الأفضل، فحصًا كبيرًا من ركلة جزاء وسوء سلوك في المباراة قبل 3:59 للعب، مما يعني أن تورنت سينهي المباراة بميزة اللاعب.

بعد انتهاء المهلة، انقض كاربنتر على كرة مرتخية بين الدوائر وسدد تسديدة في مرمى كايل أوزبورن مع بقاء 1:24 في المباراة. لعبت كاربنتر أول موسمين لها مع فريق Sirens وهي أفضل هدافي الفريق برصيد 43 نقطة في 50 مباراة.

بعد لحظات قام نايت بدفع الكرة إلى الشباك أثناء التدافع في الثنية.

أدى ذلك إلى فوز هانا ميرفي في أول بداية احترافية لها في المرمى. لقد تصدت لـ 23 كرة وتخلت عن هدف بايتين ليفيس في الدقيقة 3:15 من المباراة.

سياتل (1-0-1-1)، التي اجتذبت حشدًا قياسيًا بلغ 16.014 متفرجًا في المباراة الافتتاحية على أرضها بعد ظهر يوم الجمعة، وخسارة 3-0 أمام حامل اللقب مرتين مينيسوتا، ذهبت 2 مقابل 10 في لعبة القوة أمام 8.622 مشجعًا.

وسيعودون إلى أرضهم مرة أخرى في 17 ديسمبر/كانون الأول أمام أوتاوا في المباراة الثالثة من أصل خمس مباريات على التوالي على أرضهم

ذهب فريق Sirens (2-0-0-2) – الذي يواجه فريق Vancouver Goldeneyes، فريق التوسع الآخر في الساحل الغربي، يوم السبت – إلى 0 مقابل 10.

أنقذ أوزبورن 18 كرة.