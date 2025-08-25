Trey Hendrickson إنهاء Bengals Holdout بعقد بقيمة 30 مليون دولار

يقترب Trey Hendrickson و Bengals من اتفاق على صفقة جديدة.

ذكرت إيان رابوبورت من NFL Network أن الجانبان كانا يختتمان في صفقة من شأنها أن تجعله أحد المدافعين عن الدوري في عام 2025.

من المقرر أن يحصل هندريكسون على زيادة قدرها 14 مليون دولار لهذا العام ، مما جعل راتبه بمبلغ 2025 مليون دولار ، حسبما ذكر آدم شيفتر من ESPN.

حتى مع الاتفاق ، لا يزال هندريكسون مستعدًا لتصبح وكيلًا حرًا غير مقيد في عام 2026.

تجمعت الصفقة مع 13 يومًا فقط حتى يبدأ موسم البنغالز وينتهي أخيرًا الملحمة مع Hedrickson ، الذي كان زعيم NFL Sack برصيد 17.5 في عام 2024.

يبلغ من العمر 31 عامًا في ديسمبر ، وكان من المقرر أن يحصل على 16 مليون دولار في هذا الموسم المقبل مع البنغالز.

في حديثه مع Laura Rutledge من ESPN الأسبوع الماضي ، قالت Hedrickson إن النقطة العصيبة كانت الأموال المضمونة وأنهم اتفقوا على كل شيء آخر.

“أراد هندريكسون أن يجعل الأمر واضحًا للغاية ، على الرغم من ذلك ، قال:” لا أشعر بالأسف على نفسي “، قال روتليدج خلال مباراة في 18 أغسطس. “كان اقتباسه ،” أنا رجل مبارك للغاية ، وأنا أثق في خطة الله هنا “. كما أشار إلى شعار البنغال على قميصه وقال: “هذا المكان يعني الكثير بالنسبة لي. وقال إنه يريد فقط أن يبذل قصارى جهده لمساعدة هذا الدفاع “.