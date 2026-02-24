Tyreek Hill مناسب تمامًا لجوستين هربرت، شواحن

إنديانابوليس – من المستحيل عدم توصيل أجهزة الشحن بجهاز الاستقبال الواسع Tyreek Hill.

أولاً، يحتاج النادي بشدة إلى نوع السرعة التي يجلبها هيل إلى ملعب كرة القدم. عندما يكون بصحة جيدة، فهو واحد من عدد قليل من اللاعبين القادرين على تغيير اللعبة بمفردهم.

ثانيًا، قاموا للتو بتعيين مدربه السابق، مايك مكدانيل، كمنسق هجومي جديد. قام هيل وماكدانيال ببعض الأشياء المذهلة معًا في ميامي، بما في ذلك مواسم متتالية من 119 حفل استقبال وأكثر من 1700 ياردة. كلاهما كانا أعلى مستوياتهما المهنية.

وغني عن القول أنه لا يوجد أحد غير آندي ريد يعرف هيل أفضل من ماكدانيال، والعكس صحيح.

الجزء الأكثر أهمية من كل شيء؟ التل موجود.

كما هو الحال في هذه اللحظة بالذات.

تذكر أن فريق Dolphins أطلق سراح هيل في تفريغ الرواتب قبل أسبوعين، مما يعني أنه لن يضطر إلى الانتظار حتى العام الجديد للدوري للتوقيع مع فريق جديد.

نعم، لقد عانى من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها أمام جيتس في أواخر سبتمبر من العام الماضي، مما وضع بدايته للموسم المقبل موضع تساؤل. ولكن من المنطقي أن يقوم فريق Chargers بإحضاره إلى مبناهم في أقرب وقت ممكن، ربما بموجب صفقة إثبات لمدة عام واحد تسمح له بإعادة دخول السوق في الموسم المقبل، لمراقبة عملية إعادة تأهيله المستمرة وجعله جاهزًا للانقضاض بمجرد السماح له باللعب.

هل يمكنك أن تتخيل هيلًا صحيًا يقترن مع جاستن هربرت لاعب الوسط في فريق Chargers، جنبًا إلى جنب مع المتلقي الواسع Ladd McConkey والنهاية الضيقة الشابة Oronde Gadsden؟

في هجوم ينسقه ماكدانيال، أحد أكثر العقول إبداعًا في كرة القدم؟

إنه يجعل كل معنى في العالم.

ربما يفسر ذلك الابتسامة الطفيفة على وجه المدير العام لشركة Chargers جو هورتيز عندما سُئل في اتحاد الكشافة التابع لاتحاد كرة القدم الأميركي يوم الثلاثاء عن إمكانية إضافة هيل إلى القائمة.

وكما كان متوقعًا، تجنب هورتيز السؤال بقوله: “لن أكشف عن أي لاعب في الوقت الحالي”.

لم يكن هورتيز على وشك نشر أفكار فريقه في وقت مبكر من موسم الإجازة، ناهيك عن مشاركة خطة اللعب لتحسين البنية التحتية حول هربرت. بمعنى آخر، كان دائمًا سيبقي الأشياء قريبة من سترته، بما في ذلك إمكانية إضافة بعض الضربات القوية إلى هجوم الشاحن من خلال التأرجح في هيل.

لقد استجاب بنفس الطريقة عندما سئل عن مركز Ravens Tyler Linderbaum، وهو وكيل مجاني معلق يلعب منصبًا ذا حاجة ماسة إلى Chargers. تذكر أن هورتيز كان عضوًا رئيسيًا في مكتب Ravens الأمامي عندما قاموا بصياغة Linderbaum في عام 2022.

وقال هورتيز عندما سئل عن ليندرباوم: “لن أتحدث عن أي لاعب متعاقد مع فرق أخرى”. “لن أفعل ذلك.”

لم تتوقعي منه أن يضع الخطة بأكملها، أليس كذلك؟

يبدو هيل منطقيًا للغاية بالنسبة إلى الشاحن، كما يفعل Linderbaum. توقع أن يشارك فريق Chargers مع كلا اللاعبين، مع إجراء محادثات بلا شك هذا الأسبوع في إنديانابوليس حيث تبدأ الفرق والوكلاء واللاعبون في الحصول على الأرض قبل الوكالة المجانية، التي ستفتتح في 11 مارس.

أو، في حالة هيل، ربما حتى قبل ذلك.