Tyrese Martin الناشئة كقطعة عمق شباك لا غنى عنها

عشية عيد ميلاده السادس والعشرين ، قضى تيريز مارتن ليلة تسجيل كبيرة أخرى في الشباك.

حقق حارس السنة الثانية 17 نقطة ، حيث أطلق النار على 7 مقابل 12 قبالة على مقاعد البدلاء ، في خسارة Nets 121-119 أمام ووريورز يوم الخميس في مركز باركليز.

كما أطلق 50 في المائة من ما وراء القوس ، حيث قام بمحاولات 3 من 6 نقاط ، مع اثنين من كرات مرتدة ومساعدة واحدة.

جاء الأداء مباراتين بعد أن قضى مارتن ليلة 23 نقطة قبالة مقاعد البدلاء ضد بيستونز.

كانت هذه هي المرة الثالثة التي سجل فيها 15 نقطة أو أكثر في مظاهره العشرة الماضية.

“نعم ، الاتساق. إنه محترف حقيقي. ألعبه من الكرة ، يلعب بشكل جيد. قال المدير الفني للجوردي فرنانديز بعد الخسارة: “ألعبه على حارس نقطة ، وهو يبذل قصارى جهده وهو يتحسن ، مثل (الخميس)”. “بشكل دفاعي ، إنه على نقطة. إنه يعرف التغطية ، فهو يعرف كل شيء. يظهر ويعمل كل يوم مع موقف جيد وهو زميل في الفريق. هذا ما نريده من الجميع ، لكن ليس من السهل القيام بذلك. إنه يفعل ذلك باستمرار وهذا هو السبب في أنه يستحق كل هذه الأشياء الجيدة التي تأتي إليه ، وهو يفعل ذلك ، وهو طريقه. “

قام مارتن ، الذي قضى معظم حياته المهنية في G-League ، دورًا أكبر في الفريق حيث كان لدى Nets مشروع قانون صحي واسع النطاق في يناير.

لقد انتقل داخل وخارج تشكيلة البداية ، لكنه كان عمقًا ثابتًا للشبكات.

في مبارياته العشر الماضية ، بلغ متوسطه 9.1 نقطة على 42 في المئة من إطلاق النار في 20 دقيقة لكل مسابقة.

أظهرت الشباك أنها تريد الاستثمار أكثر في مارتن ، ومنتج UConn والاختيار 51 من مسودة 2022.

وضعوا حد لعقده ثنائي الاتجاه في فبراير من خلال توقيعه على صفقة متعددة السنوات.

“مجرد القيام بما يفعله تيريز. ثقة. قال كام توماس عن أداء مارتن: “يطلق النار على مطلق النار ، وهو يطير”. “سنحتاج إليه للقيام بذلك ، بالتأكيد. لقد كان رائعًا هذه الألعاب القليلة الماضية. بالتأكيد فخور به. بالتأكيد بحاجة إلى المزيد من ذلك ، لكنه مجرد تيريز. واثق. جاهز للعب. دائما على استعداد للعب. دائما على استعداد للذهاب ، لذلك بالتأكيد فخور به لذلك. “

تتجه The Nets إلى Charlotte يوم السبت ، والذي يبدو أنه يشبه اللعبة التي يجب الفوز بها بشكل متزايد لفريق Tanking إذا أرادت القيام باللعب.

يحتل هورنتس (14-47) المرتبة الرابعة عشرة في الشرق وخسر جميع المباريات الثلاث السابقة ضد الشباك.

الشباك هي ثلاث مباريات وراء الثيران في المركز النهائي.

كما أنهم مرتبطون بالسادس في اليانصيب مع 76ers وهم ضمن لعبة واحدة من رابتورز رقم 5.