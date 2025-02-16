UConn يدمر ساوث كارولينا بـ 29 نقطة في بيان رئيسي

كولومبيا ، SC-سجل Azzi Fudd 28 نقطة ، وإنهاء رقم 7 UConn رقم 4 في ساوث كارولينا في 71 مباراة على أرضه مع فوز 87-58 يوم الأحد.

أضافت سارة سترونج 16 نقطة و 13 كرة مرتدة لصالح فريق Huskies (24-3) ، الذي فقد الأربعة الماضية أمام Gamecocks.

حصل Paige Pueckers على 12 نقطة ، و 10 تمريرات وسبع كرات مرتدة حيث سيطر UConn في وقت متأخر من الربع الافتتاحي ، ورفعت بمقدار 22 نقطة بحلول نهاية الشوط الأول.

من غير المعتاد ، لم يتمكن البطل في ساوث كارولينا من الاستجابة وخسر للمرة الأولى في المنزل منذ فوز ولاية كارولينا الشمالية على Gamecocks 54-46 في 3 ديسمبر 2020.

أنهى هذا رابع أطول سلسلة انتصارات على الإطلاق في تاريخ كرة السلة للسيدات.

تابع FUDD أفضل أداء 34 نقطة في فوزه على St. John’s يوم الأربعاء من خلال شعلة Gamecocks.

كان لديها ستة من أدوات UConn الـ 13 3 ، بما في ذلك أربعة في الربع الثالث لإغلاق أي أمل في ساوث كارولينا في العودة.

وكان جويس إدواردز 17 نقطة لقيادة ساوث كارولينا (23-3).