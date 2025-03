uconn vs. Florida Odds ، التنبؤ

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



يمتلك Uconn Huskies Sweet 16 – والتاريخ – في أنظارهم يوم الأحد.

في يوم الجمعة ، هزم فريق Huskies أوكلاهوما ، 67-59 ، في الجولة الأولى من بطولة NCAA ، مما أعطى البرنامج فوزه الثالث عشر على التوالي في الرقص الكبير ، وربط ديوك بأطول سلسلة فوز منذ توسع الحقل في عام 1985.

إن الفوز على رقم 1 في فلوريدا يوم الأحد سيضع برنامج دان هيرلي في Rarefied Air.

يعتبر Gators مفضلًا 9.5 نقطة في النصيحة المبكرة بعد ظهر يوم الأحد.

UConn مقابل Florida Betting Preview

UConn هو فريق صعب للمعاقين. يستحق البرنامج الذي فاز 13 مباراة متتالية في بطولة NCAA احترامك ، لكن المراهنون يمكن أن ينقلوا في هذه المواقف ويعطي الكثير من الفضل في فريق للعروض السابقة.

في الواقع ، ما يجب أن يكون لما تم إنجاز أقوياء البنية 2022-23 و 2023-24 تأثير ضئيل على كيفية إعاقة الفريق الحالي.

ترسم أرقام UConn التي تستمر موسمها كفريق قوي ، ولكن ليس من النخبة. يبلغ عدد أقويام البنية الحادي والثلاثين في تصنيفات الطاقة في Kenpom وهم بقعة واحدة في طراز Barttorvik.

هذا يضعهم طرقًا وراء Gators ، الذين حصلوا على المركز الثالث بشكل عام بأرقام Kenpom والرابع وفقًا لـ Barttorvik.

UConn vs. Florida Pick

يجب أن يخبرك الكثير عن الفجوة بين هذين الفريقين أن صانعي المراهنات لديهم هذا الرقم يجلس بالقرب من الرقمتين.

من المحتمل أن يكون هناك الكثير من أموال UConn التي تتدفق من المراهنات الذين لا يستطيعون تصديق أنهم يحصلون على الأبطال المدافعة مرتين في +9.5 ، وبالتالي فإن صانعي المراهنات يظهرون أيديهم أنهم يتوقعون أموالًا حادة على فلوريدا لتحقيق التوازن بين هذا الإجراء.

المراهنة على كرة السلة الجامعية؟

في خطر الاستهانة بنسب أقوياء البنية ، يبدو أن هذه اللعبة التي يمكن أن تنفجر بسرعة. يمتلك Gators أكثر المخالفة كفاءة في البلاد ، وأكثر ضعف UConn في الدفاع.

وعلى الرغم من أن UConn هي المخالفة الخامسة عشرة الفعالة في البلاد ، إلا أن أقوياء البنية سيحتاجون إلى محاولة اكتشاف أفضل دفاع التاسع.

أي شيء أقل من 10 يبدو جيدًا في فلوريدا يوم الأحد.

الاختيار: فلوريدا -10 أو أفضل

