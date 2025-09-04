UFC Legend Rampage Jackson Cuts Contact مع Son Raja بعد هجوم كاليفورنيا Syko Stu

قامت UFC Legend Rampage Jackson بقطع الاتصال مع ابنه ، Raja ، ودعا إلى أن يتم سجن مقاتلة MMA للهجوم وحشيًا ومستشفى مصارع محترف.

يقول جاكسون ، 47 عامًا ، إنه لم يتحدث مع ابنه البالغ من العمر 25 عامًا بسبب الاعتداء الشرير في 23 أغسطس ، عندما عطل رجا حدث Knokxperience في Knokx Pro في كاليفورنيا وفاز على المصارع Syko Stu.

وقال جاكسون لـ “The Ariel Helwani Show” يوم الأربعاء: “لا أتحدث مع رجا بعد الآن”. “تحدثت معه ، سمعت قصته وسمعت بعض الأشياء وبعد أن تعلمت الكثير من الأشياء حول هذا الموضوع.”

قال جاكسون: “لقد قام باسمي”. “أعلم أنه ابني من أجل F -king. أنا لا أقطعه إلى الأبد. لم أتحدث معه. تحدثت معه بعد أن حدث هذا بعد أن حدث وأخفي حقيقة أنه فعل هذا الأمر وأنت تعلم أن أطفالي الآخرين في خطر استند إلى ما قاله الآخرون. لا يمكنني التحدث معه الآن.”

أدان جاكسون سلوك ابنه خلال عرض المصارعة ، قائلاً إنه “مخطئ” و “يتعارض مع ما أخبرته أن يفعله” للكم سيكو ستو مرارًا وتكرارًا ، وهو محارب عسكري يبلغ من العمر 44 عامًا ، اسمه الحقيقي ستيوارت سميث.

وقال جاكسون لصحيفة البودكاست: “رجا ليس مصارعًا مؤيدًا ؛ إنه مقاتل. إنه ليس مصارعًا مؤيدًا. لم يكن لديه أي عمل في تلك الحلقة”.

قفز رجا ، الذي كان يجلس على جانب الحلبة خلال المباراة ، في الحلبة عندما تحول ظهر سميث وأمسك بالمصارع ، وأخذته في الأرض ورمي 22 لكمة ، 18 منها ضرب الوجه.

تم كتابة ظهور رجا في هذا الحدث ، وتم التخطيط له لالتقاط سميث ، لكن الأمور خرجت من القضبان عندما أطلق جاكسون الأصغر على وابل من اللكمات وطرق المصارع اللاوعي.

إن بطل UFC للوزن الثقيل السابق ، واسمه الحقيقي كوينتون راندي جاكسون ، غير متأكد من مكان ابنه ، لكن العائلة تنتظر إصدار أمر اعتقال لجاكسون الأصغر سنا.

وقال “كنت سأقوم بتسليمه. لقد كنا ننتظر مذكرة اعتقال أو أي شيء آخر”.

يقول جاكسون إنه حصل على ابنه محاميًا ، لكنه ينتظر إلقاء القبض عليه.

“أنا لست مندهشًا لم يتم القبض على رجا. أشعر أن الشرطة تقوم بتحقيق عميق لأن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا في المصارعة المحترفة.”

يدعو Rampage Jackson إلى أن يخدم ابنه “وقتًا صغيرًا” في السجن كجزء من عقابته على هجومه على سميث.

“أعتقد أنه يجب أن يقضي بعض الوقت ، والقيام بخدمة مجتمعية صغيرة والذهاب إلى فئة إدارة الغضب ، ومشاهدة بعض العلاج” ، قال جاكسون للمخرج.

يعتقد جاكسون الأكبر سناً أن هجوم ابنه يعامل بشكل مختلف لأنه “قضية رفيعة المستوى” التي تم بثها على قيد الحياة على منصة مختلفة.

تم بث الحدث على خدمة البث السريع وسرعان ما ذهب فيروسي عبر الإنترنت.

قال جاكسون: “لم يحاول القتل لأنه لم يكن يحاول قتل هذا الرجل”.

<br />

دافع جاكسون في البداية عن ابنه ، قائلاً إنه كان يحصل على “استرداد” من مناوشة ما قبل المباراة ، لكنه دعا لاحقًا إلى “العدالة للعب” ضد رجا.

وقال “لقد فعلت ما وظيفتي كأب ، لأظل رعاية ابني لأنني ما زلت أحبه على الرغم من انزعاجي في ابني”.

وأضاف جاكسون: “ما زلت أحبه ، إنه لا يزال ابني ، لكن منذ أن أصبح بالغًا ، لا يستمع إلى S – أقول”.

نشأت هياج رجا من حادثة قبل العرض ، حيث حطم سميث علبة البيرة على رأس اللافتات.

قال جاكسون الأقدم: “نعم ، أخذ ابني الأمر بعيدًا ولكنه يعرف بشكل أفضل. إنه يعلم أنه مخطئ للمشاركة في مباراة مصارعة محترفة”.

تعرض سميث لإصابة خطيرة في الرأس وكان فاقدًا للوعي عندما وصل إلى المستشفى لأول مرة ، حيث تم إدراجه في البداية في “رعاية مستقرة ، لكن حرجة”.

تم إطلاق سراحه من المستشفى يوم الأحد ، أعلن سميث وزوجته ، كونتيسا باترسون ، على Instagram.

وقالت صحيفة التواصل الاجتماعي: “عانى المصارع من صدمة في كل من الفكين العلوي والسفلي ، وهو تمزق في شفته العليا ، وكسر لعظم الفك العلوي ، مما أدى للأسف إلى فقدان عدة أسنان”.

ألقى Rampage Jackson باللوم على سميث جزئيًا في هجوم ابنه ، مدعيا أن المصارع المحترف كان هو الذي حرض التوتر.