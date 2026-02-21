UNC كاليب ويلسون في مسودة المحادثات التي يمكن أن تشمل شبكات الخزانات

إن فئة المسودة التي تم تحميلها تاريخيًا لهذا العام مكدسة للغاية، مما أدى إلى بدء سباق نحو القاع مع تراجع ثلث فرق الدوري الاميركي للمحترفين بشكل علني، بما في ذلك فريق Nets.

هناك ثلاث مواهب أجيال محسوسة في دارين بيترسون من كانساس، وآيه جاي ديبانتسا من جامعة BYU، وكاميرون بوزر من ديوك.

ولكن مع مرور الموسم، هل أصبح الثلاثة الكبار هم الأربعة الكبار؟

لقد كان كاليب ويلسون، مهاجم ولاية كارولينا الشمالية الرياضي، مذهلًا للغاية لدرجة أنه أجبر نفسه على الدخول في محادثة مع هذا الثلاثي المذكور أعلاه، ولم يعد جائزة ترضية ولكنه صانع فرق محتمل في حد ذاته.

