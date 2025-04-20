upcycle جرة زجاجية في قطعة ديكور عملية مطبخ عملية ستعمل عليها بشكل كبير

إذا كنت تبحث عن وسيلة إبداعية لعرض وصفة جدتك المكتوبة بخط اليد ، أو بولارويد من عطلتك الأخيرة ، أو ملاحظة حلوة من صديق ، فإن هذا هو الحل الأمثل. من خلال عدد قليل من المواد الأساسية-جرة وشوكة-يمكنك تحويل العناصر اليومية إلى قطعة ديكور فريدة من نوعها تعمل في أي غرفة في منزلك. يكمن سحر هذا المشروع في بساطته وتنوعه. إنها حرفة سهلة بعد الظهر لا تتطلب أي أدوات أو مهارات فاخرة ، مجرد القليل من الخيال. ابدأ بوضع الشوكة في الجرة مع مقبض مواجهة لأسفل ، ثم ثني الشق الجانبي الخارجي برفق حتى يشكلوا مقطعًا في الجزء العلوي من الجرة لتنزلق في بطاقات الوصفة أو الملاحظات أو الصور. سيحافظ وزن الجرة على شوكةك في وضع مستقيم ، ولكن يمكنك أيضًا إضافة الفاصوليا الجافة أو الأرز أو الحصى أو الرخام الزجاجي لمزيد من الاستقرار.
معظم الإمدادات لهذا DIY إما في المطبخ أو من السهل العثور عليها مقابل بضعة دولارات فقط في متجر للحرف اليدوية. يمكنك أيضًا upcycle thrifriced الأواني الزجاجية في ديكور جميل مفصل. بالإضافة إلى ذلك ، تعد متاجر التوفير مكانًا رائعًا للعثور على الأواني الزجاجية الفريدة. يعد هذا DIY البسيط والغريب وسيلة عملية لعرض وصفتك المفضلة على طاولة المطبخ أو إبقائها في مكان قريب أثناء الطهي.
اقلب شوكة وجرة إلى صورة أو عرض وصفة
جمال هذا DIY هو مدى تخصيصه. هذا المشروع البسيط متعدد الاستخدامات ويمكن أن يتحول بسهولة من موقف الوصفة الأساسي إلى قطعة عرض تناسب أي غرفة أو موسم ببعض اللمسات الزخرفية. للحصول على أجواء نظيفة وحديثة ، اترك الجرة صافية وأربطها بشوكة فضية أنيقة. لجاذبية المزرعة ، تصل إلى شوكة عتيقة ، طباشير طلاء الجرة ، أو لف الجرة مع خيوط أو الدانتيل. يمكنك أيضًا إضافة موسيقى البوب من خلال لف الجرة مع بعض الشريط الاحتفالي. يمكنك حتى تبديل الجرة الزجاجية الأساسية للملح والفلفل العتيق أو زجاجات زجاجية ملونة للشخصية الإضافية. أضف شمعة LED أو الأضواء الخيالية ويمكنك حتى تحويل الجرار الماسون القديمة إلى قطعة مركزية فريدة من نوعها مع تطور نزوة.
هؤلاء أصحاب ليس فقط للوصفات ؛ فكر فيهم على النطاق الصغير ، يمثل كل ما تريد تسليط الضوء عليه. استخدمها لعرض Polaroids على رف الكتب ، أو ملاحظات مكتوبة بخط اليد على مكتب ، أو حتى بطاقات وضع لحفل زفاف أو عشاء. قم بتعيين واحدة من محطة القهوة الخاصة بك بتأكيد يومي أو قائمة تذكير الصباح. كما أنها تصنع أفكار هدايا جميلة. تخصيص حامل شوكة الخاص بك بالصور أو الرسائل أو الطلاء لقضاء العطلات أو أعياد الميلاد أو هدايا Housewarming. سواء كنت تستخدم هذا DIY كهدية أو مجرد تنشئة منزلك ، فإن هذا المشروع هو وسيلة ساحرة وسهلة لعرض ذكرياتك المفضلة. إذا كان لديك المزيد من الجرار الإضافية للدوران ، تحقق من كيفية إنشاء أغطية جرة زخرفية لطيفة لتنسيق منزلك لقضاء العطلات.