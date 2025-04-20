upcycle جرة زجاجية في قطعة ديكور عملية مطبخ عملية ستعمل عليها بشكل كبير

إذا كنت تبحث عن وسيلة إبداعية لعرض وصفة جدتك المكتوبة بخط اليد ، أو بولارويد من عطلتك الأخيرة ، أو ملاحظة حلوة من صديق ، فإن هذا هو الحل الأمثل. من خلال عدد قليل من المواد الأساسية-جرة وشوكة-يمكنك تحويل العناصر اليومية إلى قطعة ديكور فريدة من نوعها تعمل في أي غرفة في منزلك. يكمن سحر هذا المشروع في بساطته وتنوعه. إنها حرفة سهلة بعد الظهر لا تتطلب أي أدوات أو مهارات فاخرة ، مجرد القليل من الخيال. ابدأ بوضع الشوكة في الجرة مع مقبض مواجهة لأسفل ، ثم ثني الشق الجانبي الخارجي برفق حتى يشكلوا مقطعًا في الجزء العلوي من الجرة لتنزلق في بطاقات الوصفة أو الملاحظات أو الصور. سيحافظ وزن الجرة على شوكةك في وضع مستقيم ، ولكن يمكنك أيضًا إضافة الفاصوليا الجافة أو الأرز أو الحصى أو الرخام الزجاجي لمزيد من الاستقرار.

معظم الإمدادات لهذا DIY إما في المطبخ أو من السهل العثور عليها مقابل بضعة دولارات فقط في متجر للحرف اليدوية. يمكنك أيضًا upcycle thrifriced الأواني الزجاجية في ديكور جميل مفصل. بالإضافة إلى ذلك ، تعد متاجر التوفير مكانًا رائعًا للعثور على الأواني الزجاجية الفريدة. يعد هذا DIY البسيط والغريب وسيلة عملية لعرض وصفتك المفضلة على طاولة المطبخ أو إبقائها في مكان قريب أثناء الطهي.