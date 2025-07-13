upcycle صندوق أدوات قديم في حل التخزين المثبت على الحائط لأدوات الحديقة

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إن الحفاظ على أدوات الحديقة الخاصة بك منظمة شيء واحد – ولكن إذا تمكنت من العثور على طريقة ذكية وجذابة بصريًا للقيام بذلك ، فإنها تنقلها إلى مستوى آخر! على الرغم من أن صندوق الأدوات القديم قد لا يبدو بمثابة حاوية ساحرة لتخزين أدوات البستنة الأكثر أهمية – مع بعض الخطوات السهلة ، يمكنك رفع مستوى واحدة في قطعة يمكن تركيبها بفخر على الحائط.
أولاً ، ستحتاج إلى وضع يديك على صندوق أدوات قديم – سواء كان ذلك من متجر التوفير أو بيع المرآب أو ربما يجمع الغبار في المرآب الخاص بك. إذا تمكنت من العثور على المزيد ، حتى أفضل ، حيث توجد العديد من الطرق الإبداعية لإعادة عرض صندوق الأدوات حول منزلك. عندما تجسس Tiktok Creator_Upcycled_life واحدة في صندوق المعادن الخردة ، إلى جانب زوج من الأقواس ، عرفت أن لديها القدرة على أن تكون الحل المثالي للأدوات اليدوية. هل أنت مستعد للف الأكمام الخاصة بك؟
كيفية تحويل صندوق الأدوات إلى منظم الحدائق
يبدأ Tiktoker بحفر ثقوب في الجزء السفلي من صندوق الأدوات ، مما يسمح لها بتوصيل الأقواس الزخرفية باستخدام المكسرات والبراغي. (لاحظ أنه يُنصح دائمًا ارتداء درع للوجه أو نظارات أمان عند استخدام تمرين يد مدعوم). بالإضافة إلى ذلك ، تقوم بتدريبات اثنين من الثقوب الأكبر لمنع الأمطار من الوقوع داخل الصندوق ، مما قد يؤدي إلى أن تصبح العناصر المعدنية صدئة. لحسن الحظ ، هناك خدعة سهلة لإزالة الصدأ من أدوات البستنة الخاصة بك. بعد إضافة اثنين من الثقوب الإضافية إلى الخلف لأغراض التثبيت ، يكون صندوق الأدوات الخاص بها جاهزًا للتعليق ومملوءة بالضروريات الخارجية ، مثل القفازات ، والمقصات التقليدية ، والمسح اليدوي. كما تشرح في تعليق الفيديو ، “تحول الصدأ إلى المساحات الخضراء!”
واحدة من أفضل الأشياء في هذه الدراجة النارية هي أنه قابل للتخصيص تمامًا. قم برسم صندوق الأدوات مسبقًا لتتناسب مع منزلك ، أو ابحث عن إصدار عتيق من متجر التوفير لإلقاء نظرة ريفية. يمكنك حتى رشها باستخدام طلاء رذاذ صافٍ صدأ لطبقة حماية غير مكلفة. بالإضافة إلى وجود مكان لتخزين أدوات الحديقة الخاصة بك ، يمكنك أيضًا إضافة نباتات أو زهور مصغرة لمنحها اسمًا إضافيًا أو استنسلًا على اسم عائلتك على المربع. السماء هي الحد مع هذا المشروع الممتع.