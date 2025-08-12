upcycle عتيقة الحليب في موزع صابون أنيق مع DIY بسيط

زجاج الحليب هو عنصر زجاجي واحد لا يجب أن تفوت إذا رأيته في متجر التوفير. كانت الأواني الزجاجية البيضاء الغامضة موجودة منذ قرون ، والتي يعود تاريخها إلى فلورنسا ، إيطاليا ، في القرن السادس عشر. في الوقت الحاضر ، يمكنك بسهولة العثور على زجاج الحليب القديم على رفوف المتاجر العتيقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، وذلك بفضل ذروتها في شعبيتها خلال نهاية القرن. يمكن أن تثير الأنماط المعقدة والتصاميم المزخرفة لزجاج الحليب القديم المؤامرات ويحضر جوًا غريب الأطوار في منزلك. يأتي بأشكال عديدة. يمكنك العثور على لوحات زجاجية الحليب أو مجموعات الشاي أو الشموع ، ولكن واحدة من أكثر الاكتشافات شيوعًا هي مزهريات زجاج الحليب ، والتي يتم تبجيلها لجودتها وتفردها.
هناك طرق جميلة لاستخدام وأسلوب الزجاج الحليب القديم في جميع أنحاء منزلك ، خاصة إذا كنت على استعداد للحصول على القليل من الرهان. في مقطع فيديو من مستخدم tiktok hometalk ، أظهر هذا thrifter ذي الخبرة كيف يمكنك تحويل مزهريات زجاجية مصغرة إلى موزع صابون أنيق. إنه DIY بسيط هو الحد الأدنى من التحف. بالنسبة لهذا المشروع ، كل ما ستحتاجه هو مزهرية زجاجية صغيرة للحليب ، ومضخة صابون معاد تدويرها ، وممارسة تدريبات مع بتات ربع بوصة ، وكتينة يمكن أن تتناسب بشكل مريح مع فتح مزهرية. هذا DIY مناسب تمامًا لمجموعة واسعة من أنماط التصميم الداخلي ، سواء كنت ستحصل على مظهر مزرعة ريفي مع لهجات بيضاء نظيفة أو تتطلع إلى تزيين منزلك مثل Gater Gatsby مع موضوع Art Deco المستوحى من الطراز القديم.
كيف تصنع موزع صابون زجاجي مثالي لـ DIY لمنزلك
للبدء ، سترغب في اختيار مزهرية زجاجية حليب دقيقة مع رقبة نحيفة ونمط الأزهار اللطيفة من رف من الزجاج القديم. ثم ستحتاج إلى العثور على الفلين الذي يناسبها بشكل مريح في فم المزهرية. استخدم بتات تدريبات ربع بوصة لحفر ثقب نظيف طوال الطريق عبر الفلين. قم بتشكيل الأنبوب من موزع الصابون المعاد تدويره عبر الفتحة وقم بتأمين المضخة إلى أعلى المزهرية مع الفلين. إذا كنت بحاجة إلى إزالة الجزء العلوي لتنظيف أو إعادة ملء موزع الصابون الخاص بك ، فيمكن بسهولة سحب الفلين والمضخة واستبدالها مرة أخرى لاحقًا ، بأقل جهد.
يمكنك أيضًا العثور على طرق لتخصيصها بأسلوب غرفتك. يمكن أن يميل اختيار مضخة صابون ذات لون ذهبي أو كروم إلى جمالية Art Deco في حمامك أو مطبخك. بدلاً من ذلك ، يمكنك إعطاء قطعة عتيقة حافة معاصرة مع مضخة أنيقة بلون محايد. أنت لا تقتصر على ملء المزهرية مع الصابون فقط أيضًا. هذا DIY سوف يتناسب تمامًا مع الغرور الرجعية المليء بكريم المستحضر أو العناية بالبشرة. نظرًا لأن هذا DIY لا يتطلب سوى المواد المعاد تدويرها وأدوات الطاقة التي يمتلكها الكثيرون بالفعل ، فقد يكون مشروعًا غير مكلف نسبيًا. على الرغم من أن زجاج الحليب يعتبر قابلاً للتحصيل ، وقد تكون بعض القطع نادرة أو باهظة الثمن ، إلا أنه لا يزال بإمكانك العثور عليها في متاجر التوفير بأسعار معقولة للغاية.