upcycle dollar tree assentials في رف تخزين بسيط للحفاظ على التوابل منظمة

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إذا كنت ترغب في تعزيز النداء المرئي لرف التوابل هذا عن طريق رسمه ، فيجب أن تكون هذه خطوتك الأولى. من المحتمل أن تجد أنه من الأسهل تطبيق الطلاء بينما لا يزال كل شيء يتم تفكيكه. للقيام بذلك ، ما عليك سوى وضع منظمي المكتب وحاملي المناشف الورقية على قطعة من الورق المقوى في الخارج والطلاء بعيدًا. للتأكد من أن هذا الرف يكمل مطبخك ، فكر في تطبيق طلاء الرش المعدني في النهاية التي تتطابق مع الأجهزة المستخدمة في جميع أنحاء المساحة.

بمجرد أن تجف جميع المكونات تمامًا ، تابع وتجميع رفك. قم بتعيين حاملي المنشفة الورقية في وضع مستقيم ، تاركًا مساحة كافية لتزويد كل منظم مكتب بينهما. ضع حامل منشفة ورقية في الجزء السفلي ، وقم بتثبيته على كلا الجانبين مع روابط الكابل ، وكرر هذه العملية مع حاملي منشفة الورق الأخرى التي تعمل في طريقك لأعلى. يمكنك أن ترى أن منشئ المحتوى أعلاه يجب أن يسحب روابط الكابلات بشدة لضمان عدم انزلاق منظمي المكتب.

إذا واجهت هذه المشكلة ، ففكر في استخدام الغراء الساخن للحفاظ على كل شيء آمنًا. يمكنك أيضًا استخدام الغراء الساخن لتوصيل أكواب قلم الرصاص المعدنية لشركة Dollar Tree على جانبي الرف في الأسفل إذا كنت ترغب في ذلك. عندما يحين الوقت لعرض رف التوابل المريح على كونترتوبك ، تأكد من وضعه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وتسخينها للحفاظ على عمر التوابل الخاصة بك.