upcycle dollar tree assentials في رف تخزين بسيط للحفاظ على التوابل منظمة

غالبًا ما يقوم أصحاب المنازل بتخزين التوابل الخاصة بهم داخل خزائن المطبخ الخاصة بهم للحفاظ على الحاويات الزجاجية والبلاستيكية الصغيرة أنيقة ومنظمة. ومع ذلك ، إذا كان لديك مساحة محدودة خزانة المطبخ ، فيمكنك تحرير الغرفة عن طريق وضعها داخل رف على كونترتوبك بدلاً من ذلك. بدلاً من شراء رف التوابل من متجر للبيع بالتجزئة ، فكر في وضع مهاراتك في DIY من خلال صنع واحدة بنفسك مع بعض العناصر بأسعار معقولة من شجرة الدولار. قد تفاجأ بمدى سهولة تدوير بعض أساسيات المتجر في رف التوابل. كل ما عليك فعله هو استخدام روابط كابل النايلون لتأمين ثلاثة من منظمي مكتب شبكة بين اثنين من حاملي منشفة الورق السلكية. هذه المواد هي 1.25 دولار فقط لكل منها ، لذلك هذا هو DIY الصديق للميزانية.
عند الانتهاء من ذلك ، سيكون لديك حامل توابل كونترتوب ثلاثي المستويات يشبه محلول تخزين المطبخ الذي ستجده في المتجر. ضع في اعتبارك أنه يمكنك دمج العناصر الإبداعية الخاصة بك لتعزيز مظهر توابل DIY هذا أيضًا. على سبيل المثال ، يمكنك تطبيق طلاء الرش على الحامل ومنظمي المكتب قبل تجميع كل شيء. لا تخف من تخصيص هذا المشروع بحيث يناسب تفضيلاتك.
تخصيص وتجميع رف توابل شجرة الدولار الخاص بك
https://www.youtube.com/watch؟v=6mccfpnyxie
إذا كنت ترغب في تعزيز النداء المرئي لرف التوابل هذا عن طريق رسمه ، فيجب أن تكون هذه خطوتك الأولى. من المحتمل أن تجد أنه من الأسهل تطبيق الطلاء بينما لا يزال كل شيء يتم تفكيكه. للقيام بذلك ، ما عليك سوى وضع منظمي المكتب وحاملي المناشف الورقية على قطعة من الورق المقوى في الخارج والطلاء بعيدًا. للتأكد من أن هذا الرف يكمل مطبخك ، فكر في تطبيق طلاء الرش المعدني في النهاية التي تتطابق مع الأجهزة المستخدمة في جميع أنحاء المساحة.
بمجرد أن تجف جميع المكونات تمامًا ، تابع وتجميع رفك. قم بتعيين حاملي المنشفة الورقية في وضع مستقيم ، تاركًا مساحة كافية لتزويد كل منظم مكتب بينهما. ضع حامل منشفة ورقية في الجزء السفلي ، وقم بتثبيته على كلا الجانبين مع روابط الكابل ، وكرر هذه العملية مع حاملي منشفة الورق الأخرى التي تعمل في طريقك لأعلى. يمكنك أن ترى أن منشئ المحتوى أعلاه يجب أن يسحب روابط الكابلات بشدة لضمان عدم انزلاق منظمي المكتب.
إذا واجهت هذه المشكلة ، ففكر في استخدام الغراء الساخن للحفاظ على كل شيء آمنًا. يمكنك أيضًا استخدام الغراء الساخن لتوصيل أكواب قلم الرصاص المعدنية لشركة Dollar Tree على جانبي الرف في الأسفل إذا كنت ترغب في ذلك. عندما يحين الوقت لعرض رف التوابل المريح على كونترتوبك ، تأكد من وضعه بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وتسخينها للحفاظ على عمر التوابل الخاصة بك.