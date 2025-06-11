USMNT في الفوضى مع 2026 كأس العالم على بعد سنة واحدة

قبل النظر إلى الأمام ، دعونا ننظر إلى الوراء أربع سنوات.

كان المنتخب الوطني للرجال الأمريكي قد فاز للتو بنهائي دوري الدول المليء بالدراما ضد المكسيك ، مع إدراك إيثان هورفاث على ركلة جزاء في الدقيقة 124 لإغلاقها. وكان الهدافون في الفوز 3-2 هم جيو رينا ، ويستون ماكيني وكريستيان بوليسيتش ، الوجوه الثلاثة للجيل القادم. سيستمر B-squad للتغلب على المكسيك مرة أخرى في وقت لاحق من ذلك الصيف ليفوز بكأس الذهب.

لقد كانت نقطة عالية بالنسبة لـ USMNT ، وبالتأكيد أعلى نقطة لها منذ عام 2014 ، إن لم يكن أطول. كانت التوقعات ترتفع في عام 2022 ، ويبدو أن الجدول الزمني لـ Core يتقارب في عام 2026 في أسعد حادث توقيت أن رياضة كرة القدم التي شهدتها Stateside ، ربما على الإطلاق.

الآن ، بعد عام من كأس العالم على أرض الوطن ، لا يسعك إلا أن يكون لديك خوف حاد من أن هذا الإصدار من USMNT بلغ ذروته في تلك الليلة في دنفر ، قبل حوالي خمس سنوات ، في مسابقة بعيدة عن عيون العالم.