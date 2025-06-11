USMNT في الفوضى مع 2026 كأس العالم على بعد سنة واحدة

رياضة
USMNT في الفوضى مع 2026 كأس العالم على بعد سنة واحدة

قبل النظر إلى الأمام ، دعونا ننظر إلى الوراء أربع سنوات.

كان المنتخب الوطني للرجال الأمريكي قد فاز للتو بنهائي دوري الدول المليء بالدراما ضد المكسيك ، مع إدراك إيثان هورفاث على ركلة جزاء في الدقيقة 124 لإغلاقها. وكان الهدافون في الفوز 3-2 هم جيو رينا ، ويستون ماكيني وكريستيان بوليسيتش ، الوجوه الثلاثة للجيل القادم. سيستمر B-squad للتغلب على المكسيك مرة أخرى في وقت لاحق من ذلك الصيف ليفوز بكأس الذهب.

لقد كانت نقطة عالية بالنسبة لـ USMNT ، وبالتأكيد أعلى نقطة لها منذ عام 2014 ، إن لم يكن أطول. كانت التوقعات ترتفع في عام 2022 ، ويبدو أن الجدول الزمني لـ Core يتقارب في عام 2026 في أسعد حادث توقيت أن رياضة كرة القدم التي شهدتها Stateside ، ربما على الإطلاق.

الآن ، بعد عام من كأس العالم على أرض الوطن ، لا يسعك إلا أن يكون لديك خوف حاد من أن هذا الإصدار من USMNT بلغ ذروته في تلك الليلة في دنفر ، قبل حوالي خمس سنوات ، في مسابقة بعيدة عن عيون العالم.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية