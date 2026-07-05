USMNT لا ينظر إلى بلجيكا في معركة دور الـ16 لكأس العالم

سياتل ـ لا توجد طريقة حقيقية لتحديد نوع الفوز الذي لا يحققه المنتخب الوطني الأميركي، لذا فقد استقر الناس على “الفوز المميز”، وكأن انتصاراته الثلاثة حتى الآن في بطولة كأس العالم الحالية لا تؤهله. ربما تكون الطريقة الأفضل لوصف الأمر هي الفوز باعتباره المستضعف، وهو ما لم يحققه اتحاد كرة القدم الأمريكية في كأس العالم منذ عام 2002.

بالطبع، إذا كنت تريد الحصول على معلومات فنية، فإن ما إذا كانت الولايات المتحدة هي الطرف المستضعف يوم الاثنين ضد بلجيكا يعتمد على أين ومتى تحصل على الاحتمالات.

ومع ذلك، فإن مواجهة دور الـ16 هذه سوف تتأهل، بهذه الطريقة غير المحددة، إلى نوع من الفوز الذي لم يحدث من قبل – ضد قوة أوروبية، للوصول إلى الدور ربع النهائي، بينما تشاهد أمريكا في وقت الذروة.

أرقام قياسية شهدت بالفعل فوز الولايات المتحدة على البوسنة والهرسك في دور الـ 32؛ لقد أصبح كأس العالم هو الموسيقى التصويرية للصيف الذي يحتفل بالذكرى الخمسمائة. فوز آخر ومن يدري إلى أين يمكن أن يصل هذا الأمر.

قال سيرجينيو ديست قبل تدريب يوم السبت: “سيعني ذلك الكثير، وأشعر أن الإيمان عظيم بالفعل في هذا البلد – إذا فعلنا ذلك، فسيكون الإيمان أكبر”. “إنها مباراة مهمة. بلجيكا خصم عظيم ولكننا نرى أيضًا فرصًا لنا للفوز، لأننا فريق عظيم في الوقت الحالي.”

في الواقع، يمكن للمرء أن يقدم حجة مقنعة مفادها أن الولايات المتحدة كانت فريقًا أفضل في كأس العالم الحالية من بلجيكا، التي كافحت من خلال تعادلين لبدء مشوارها قبل الفوز على نيوزيلندا لتأمين العبور من المجموعة.

ومع ذلك، فإن قوة النجوم في قائمة الشياطين الحمر – جيريمي دوكو، وكيفن دي بروين، ولياندرو تروسارد – تتفوق على قوة USMNT. والفوز عليهم من شأنه أن يرسل إشارة مفادها أن هذه ليست بداية خاطئة: فقد وصلت كرة القدم الأميركية كفريق لا يستهان به، ضد أي فريق في أي وقت.

قال تايلر آدامز: “أعتقد أن التقدم، لا يهم إذا كان توقيعًا أم لا”. “أنا لا أهتم حقًا. أعتقد أن التقدم والأخذ بهذا الأمر إلى أقصى حد ممكن هو الشيء الأكثر أهمية. أعتقد أن لدينا فرصة للقيام بذلك. عليك أن تدعم نفسك بغض النظر عن من ستواجه”.

سيتم بث كل مباراة من مباريات كأس العالم FIFA إما على FOX أو FOX Sports 1. إذا لم يكن لديك كابل، فيمكنك الاستفادة من النسخة التجريبية المجانية من DIRECTV لبث كل شيء.

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بقي كريستيان رولدان (رباعي متوتر) في التدريب المعدل. جميع اللاعبين الـ 25 الآخرين كانوا مشاركين كاملين.

قدم تيم ريام كعكة للمتطوعة في كأس العالم فيرا جونزاليس هوارد كتعبير عن التقدير.

كان من المقرر أن يشاهد USMNT عرضًا للألعاب النارية ليلة السبت من حانة على السطح في وسط مدينة سياتل.