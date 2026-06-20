USMNT يقترب ببطء من واقع “الجيل الذهبي” لكأس العالم

سياتل ـ إن رؤساء كرة القدم القدامى ـ المحاربين القدامى الذين مهدوا الطريق أمام تشكيلة كأس العالم لكرة القدم ـ يكرهون مصطلح “الجيل الذهبي”. هذا هو اللقب الذي تم الفوز به، واللقب الذي تم الحصول عليه.

لم يصل الفريق الحالي إلى هناك بعد – لم يصل إلى ربع نهائي كأس العالم – لكن فوز يوم الجمعة 2-0 على أستراليا في ملعب لومين فيلد جعل الطريق أسهل كثيرًا.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو: “نحن بحاجة إلى مواصلة الإيمان والتعامل مع كل يوم كنا نقترب منه منذ اليوم الأول، معتقدين أننا قادرون على الفوز”. “مع العلم أننا بحاجة إلى العمل بجد، ولكن في نفس الوقت، الاستمتاع بالوقت معًا، وبناء رحلتنا كل يوم والدخول إلى المباراة التالية.”

كان لهذا كل ما يلزم من لعبة الفخ – خيبة أمل محتملة من الفوز الافتتاحي، واللعب بدون النجم كريستيان بوليسيتش ومواجهة خصم بدني لا يحظى بالتقدير. لكن الولايات المتحدة لم تسقط في الفخ. وارتفعوا فوقه.

لا بوليسيتش؟ لا مشكلة.

لقد فازوا بمباراتين في دور المجموعات للمرة الثانية فقط على الإطلاق – والأولى منذ جولتهم الافتتاحية في عام 1930. إنها المرة الأولى التي يفوزون فيها بأول مباراتين، ليضمنوا التأهل إلى مراحل خروج المغلوب.

وقال أليكس فريمان، الذي سجل الأهداف: “لقد فزنا في مباراتين، والآن نفوز باستمرار ونلعب بشكل جيد باستمرار”. “بالنسبة لنا، ثقتنا فوق السقف. وأشعر بالنسبة لنا، كيف يمكننا أن نقدم المزيد والمزيد والمزيد؟”

إن تقديم المزيد – حتى الحصول على نقطة واحدة في المباراة النهائية للمجموعة الرابعة يوم الأربعاء ضد تركيا – سيضمن المركز الأول، كما هو الحال مع أي شيء آخر غير فوز تركيا في وقت لاحق من ليلة الجمعة. إن ادعاء المجموعة من شأنه أن يمهد طريق خروج المغلوب بشكل أسهل ضد خصم يحتل المركز الثالث، وربما يجعل التأهل إلى ربع النهائي ممكنًا.

قال توني ميولا، كابتن فريق 1994: “لم أستخدم “الجيل الذهبي” على الإطلاق. أنا أكرهه حتى تصبح أنت الجيل الذهبي”. “ما أود القيام به هو الخروج من كأس العالم هذه والقول إن هذا هو الجيل الذهبي للمنتخب الوطني الأمريكي.

“نريد أن نضع هذا اللقب على هذه المجموعة. عليهم أن يستحقوه… لذا نعم، أود أن أراهم يصلون إلى ذلك. أمامهم ستة أسابيع هنا ليصبحوا كذلك.”

هذا هدف مرتفع، لكن هذا الفريق يرفعه.

إلى حد أن زلاتان إبراهيموفيتش – الذي يعمل لدى فوكس – قال إن بإمكانهم الفوز بالأمر برمته. واللاعبون لا يختلفون.

وقال كريس ريتشاردز: “في كل مباراة، وفي كل بطولة نلعب فيها، نريد الفوز. لا أعتقد أنه من السخافة أن نقول إننا نريد الفوز”. “نريد الفوز باللقب في نهاية الأمر.”

لهذا السبب، جعل الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بوكيتينو المدير الفني الأعلى أجرًا في تاريخه، وواحدًا من مدربي كرة القدم الأعلى أجرًا على مستوى العالم.

يوم الجمعة، قام بسحب الخيوط اليمنى، حيث بدأ بريكاردو بيبي بدلاً من بوليسيتش على الجناح الأيسر. لقد سيطروا على الكرة في وقت مبكر، ثم قاموا بأخطر انطلاقاتهم من الناحية اليسرى بعد أن مرر فلو بالوغون إلى الجناح وبعد أن تحولوا من 4-2-3-1 إلى 3-5-2 متأخرًا.

تم تجميع عرضية بالوغون ليسجل هدفًا في مرماه والنتيجة الافتتاحية. والمهاجم المتألق لا ينظر إلى سابقة تاريخية بقدر ما ينظر إلى الأجهزة.

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قال بالوغون: “بالنسبة لي أثناء نشأتي، التاريخ هو دائمًا تذكر الفائزين”. “أدرك أن البلاد تدعمنا وأنها فخورة بنا وفي كل مباراة نقوم فيها بالأشياء. بالنسبة لي، أركز فقط على الجائزة”.

لقد بدوا وكأنهم فريق جاهز للمنافسة، بعد تعرضهم للتحديات البدنية. في مباراة شهدت سبع بطاقات صفراء – وهي أكبر عدد من البطاقات الصفراء حتى الآن في البطولة – احتلوا الصدارة.

فريمان، بعد دقائق من اصطدامه وجهاً لوجه مع بول أوكون-إنجستلر، نهض وسدد برأسه في تسديدة سيرجينيو ديست المنحرفة ليسجل الهدف الثاني. الذي وضع خنجرًا في أستراليا ووضع الولايات المتحدة في طريقها.

لكن أهدافهم أعلى. تهدف للذهب.

وقال كيسي كيلر، حارس مرمى كأس العالم السابق: “لا يوجد جيل ذهبي. الجيل الذهبي يأتي بعد الحقيقة. عليك أن تثبت أنك جيل ذهبي”. “لذا، هذه هي الخطوة الأولى.

“سيكون هذا أمرًا محوريًا… تلك القرعة في دور الـ 32 ستختلف بشكل كبير إذا قمت بالمهمة في دور المجموعات وفزت بتلك المجموعة ثم واصلت المضي قدمًا من هناك. يبدأ ذلك اليوم.”