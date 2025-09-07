USMNT ينظر من نوع ما في خسارة ودية لكوريا الجنوبية

في بعض الأحيان خلال يوم السبت الودي بين المنتخب الوطني للرجال الأمريكي وكوريا الجنوبية ، علقت الغيوم العاصفة المظلمة على ملعب رياضي إيصال ، وربما بمثابة نذير لما كان سيأتي على أرض الملعب للفرقة الأمريكية.

بدت الولايات المتحدة مفككة من نوع ما في الكثير من المباراة ، والتي انتهت في خسارة 2-0 ل USMNT في أول ودية لها منذ نهائي كأس الذهب في أوائل يوليو ، ومع ارتفاع الضغط في كأس العالم في الصيف المقبل.

تراجعت فريق الولايات المتحدة ، الذي ظهر عددًا كبيرًا من لاعبي MLS ، في وقت مبكر ولم يخلق الكثير من الهجوم خلال القضية التي استمرت 90 دقيقة.

خلال الشوط الأول بمفرده ، تمكنت الولايات المتحدة من تحريك الكرة بشكل جيد لكنها فشلت في التقاط العديد من الطلقات ، وعندما فعلت ذلك ، كانت واحدة فقط على الهدف.

أنهى الأمريكيون المباراة مع ما مجموعه خمس طلقات على المرمى.

وبالمقارنة ، أعادت كوريا الجنوبية الأميركيين إلى أعقابهم قبل الابن هيونغ مين-وهو معجب مفضل بين الفرقة الكورية الجنوبية وأكبر MLS منذ أن قام ليونيل ميسي بالقفز إلى رابطة كرة القدم الأمريكية-وجد الجزء الخلفي من الشباك في الدقيقة 18.

تمكنت نجم LAFC من الوصول إلى خط الخلفية الأمريكية وإطلاق النار على حراس المرمى الأمريكي مات فريز ، حيث أرسل العدد الكبير من مشجعي كوريا الجنوبية إلى جنون لدرجة أن الملعب شعر وكأنه يهتز.

مددت كوريا الجنوبية تقدمها إلى اثنين في الدقيقة 43 عندما أنهت لي دونغ جيونغ تسلسلًا شهدت كوريا الجنوبية تحرك الكرة بسرعة حولها وإجبار فريز على الخروج من الموضع ، مما سمح ل Dong-Gyeong بالانتهاء السهل.

وجاءت أفضل فرص الأمريكيين في المساء في النصف الأول من المباراة ، عندما اختار سيباستيان بيرهالتر محاولة مقاصة وأرسلت رصاصة طويلة على الشبكة التي أجبرت حارس مرمى كوريا الجنوبية جو هيون وو على توقف الغوص في الدقيقة 18.

في الدقيقة 43 ، كان لدى تيم وياه فرصة داخل منطقة الهجوم عندما تم دفع الكرة على قدمه ، لكن الرصاصة كانت على نطاق واسع من الشبكة.

كانت مباراة يوم السبت هي الأولى في ملعب Sports Illustrated Stadium منذ عام 2017 ، وقد احتفلت بالمباراة الأولى التي شاركت فيها نجمة كرة القدم الأمريكية كريستيان بوليسيتش منذ أن اختار عدم المشاركة في كأس الذهب – مما أدى إلى العناوين والدراما حول المنتخب الوطني.

خرج Weah من الملعب في الدقيقة 62 بسبب إصابة واضحة بعد أن كان يعرج في وقت سابق.

قبل المباراة ، كرّم ريد بولز العظيم السابق لمايكل برادلي ، وهو مواطن من برينستون ، نيوجيرسي

أعرب خريجي الفريق الوطني عن ثقته في مستقبل البرنامج قبل الخسارة.

قال: “إنهم يذهبون بطريقة جيدة”. “سيستمرون في إيجاد الطرق الصحيحة لدفع أنفسهم ، ودفع بعضهم البعض مع اقترابهم من كأس العالم.”

كانت مباراة يوم السبت واحدة من اثنين من المباريات الودية التي يلعبها المنتخب الوطني للرجال الأمريكي هذا الشهر ، مع توجه الفريق إلى كولومبوس يوم الثلاثاء لمواجهة اليابان.