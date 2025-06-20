USNMNT الفارغة المملكة العربية السعودية للوصول إلى كأس CONCACAF GOLD CUP

أوستن ، تكساس-سجل المدافع كريس ريتشاردز نفض الغبار من الكرة من ركلة حرة في الشوط الثاني لرفع الولايات المتحدة للفوز 1-0 على المملكة العربية السعودية مساء الخميس ، مما أرسل الأميركيين إلى ربع نهائي كأس Concacaf Gold.

قام ريتشاردز بتتبع الكرة وهو يطير إلى الصندوق في ركلة حرة من سيباستيان بيرهالتر في الدقيقة 62 للاستفادة من الكرة بقدمه اليسرى الماضي حارس مرمى المملكة العربية السعودية نور آل أكيدي.

حقق الفوز والتعادل 1-1 بين ترينيداد وتوباغو وهايتي في مباراة المجموعة الأخرى يوم الخميس في هيوستن ، رصيف خروج المغلوب للأميركيين ، الذين تحسنوا إلى 42 فوزًا وخسارة واحدة وخمس تعادل في اللعب الجماعي. فازت الولايات المتحدة بمجموعتها في 16 من 17 كأس ذهبي ، وتغلق المجموعة D يوم الأحد ضد هايتي في أرلينغتون ، تكساس.

تمسك المدرب الأمريكي Mauricio Pochettino مع نفس التشكيلة التي حققت فوزًا 5-0 على ترينيداد وتوباغو يوم الأحد ، وهي المرة الأولى التي قام فيها بأي تغييرات في المباريات المتتالية منذ تولي البرنامج في أكتوبر الماضي.

لكن اللعب ضد المملكة العربية السعودية رقم 58 ، لم يظهر الأمريكيون في المرتبة السادسة عشرة سوى القليل من القوة النارية التي عرضوها ضد محاربي Soca رقم 100.

شهدت المباراة بعض الفرص الحقيقية على المرمى من قبل أي من الفريقين. كان لدى الأمريكيين طلقة واحدة فقط في الشوط الأول. تتبع سرعة ريتشاردز مرة أخرى لتغطية خطأ أليكس فريمان ومنع تسديدة من المملكة العربية السعودية من تقدم 1-0.

حصل مات فريز على بدايته الثانية على التوالي في الهدف للولايات المتحدة والثالثة في أربع مباريات حيث يبدو أنه قام بتشريد مات تيرنر.

يمثل كأس الذهب آخر اختبار تنافسي للأميركيين قبل كأس العالم 2026. كمضيف مشارك مع المكسيك وكندا ، تعد الولايات المتحدة مؤهلة تلقائية لكأس العالم.

تعرج الأمريكيون في كأس الذهب في سلسلة خسارة من أربع مباريات شملت هزيمة 4-0 من سويسرا في ضبطها النهائي.

ومع وجود العديد من كبار اللاعبين إما يجلسون في هذه البطولة لأسباب شخصية أو إصابات أو لعب في كأس العالم للنادي ، اختار Pochettino قائمة مليئة بالاعبين غير المختبرين وغير المُختبرين.

في عداد المفقودين البطولة للولايات المتحدة ، فإن كريستيان بوليسيتش ، يونوس موساه ، ويستون ماكيني ، تيم وياه ، جيو رينا ، أنوني روبنسون ، فولار بالوجون ، مصير سيرجانيو ،