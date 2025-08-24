Vikings Trade Sam Howell to Eagles ، قم بتسجيل كارسون وينتز في QB Shakeup

هزت الفايكنج غرفة قورتربك.

بعد إحضار كارسون وينتز في تجربة خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وقعت مينيسوتا على QB المخضرم يوم الأحد ثم تداول النسخ الاحتياطي سام هاول إلى النسور.

حصلت فيلادلفيا أيضًا على اختيار 2026 في الجولة السادسة مقابل مؤسس خامس 2026 و 2027 السابع.

من المقرر الآن أن يقوم Wentz البالغ من العمر 32 عامًا بنسخ JJ McCarthy هذا الموسم ، بعد أن أمضى عام 2024 في نفس الدور مع الزعماء وراء النجم باتريك ماهومز.

من المقرر أن يصنع مكارثي أول ظهور له في اتحاد كرة القدم الأميركي في الأسبوع الأول ضد The Bears بعد أن فقد موسمه الصاعد بأكمله العام الماضي بسبب إصابة في الركبة.

تانر ماكي ، الذي كان من المقرر أن يكون النسبة الاحتياطية لـ Eagles QB ، يعاني من إصابة إصبع ، لذلك يعطي Howell تأمينًا في فيلادلفيا وراء جالين هيرتس إذا كان على مكي أن يفوت الوقت.

استحوذت مينيسوتا على هويل عبر التجارة مع سياتل سيهوكس خلال الأسبوع ، ولكن كان اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا قد حصل على ما قبل الافتراض ، حيث تفوق عليه العميل الحر غير المحصور ماكس بروسمر.

اختيار الجولة الخامسة في عام 2022 ، تم بالفعل تداول Howell ثلاث مرات. إنه يدخل الآن الموسم الأخير من عقده الصاعد بعد أن أمضى أول عامين مع واشنطن.

في الموسم الماضي ، لعب Wentz في مباراتين كاحتياطي. كانت المباراة الوحيدة التي بدأها هي المباراة النهائية للموسم العادي ضد Broncos ، بمجرد أن تربى كانساس سيتي المصنفة رقم 1 في التصفيات AFC.