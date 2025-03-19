Xavier vs. Texas ، Mount St. Mary’s vs. American

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إذا كنت تعتقد أن بطولة NCAA تبدأ في دايتون مع الأربعة الأولى ، فربما تعتقد أن الكلب الساخن هو شطيرة.

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كزافييه (-2.5) على تكساس

ينتظر زاك فريماندل ، كبير هداف الفريق الرائد في الفريق ، هداف الفريق ، في هذه اللحظة بعد أن فقد ما يقرب من عامين كامين – بما في ذلك Xavier 2023 Sweet 16 – بسبب الإصابة. صُنع رايان كونويل حارس الألعاب في شهر مارس ، حيث سجل ما لا يقل عن 20 نقطة في أربع مباريات متتالية قبل فورة 38 نقطة في دور الثمانية في بطولة الشرق الكبرى. يمكن لشون ميلر (21-12 في بطولة NCAA) أن يركض آخر إلى الأسبوع الثاني مع واحدة من أفضل فرق إطلاق النار في البلاد ، والتي فازت بسبع من مبارياتها الثماني الماضية.

تدخل Texas إلى علامة على الإطلاق لمعظم الخسائر من قبل فريق بطولة NCAA في عام 19-15) ، بعد أن ذهب 5-13 أمام أفضل 50 فريقًا على Kenpom.com (تم تصنيف كزافييه في المرتبة 43) ، بينما خسرت ثماني مباريات من الـ 12 مباراة الماضية. تكساس موهوبة ، ولكنها غير متناسقة وغير منضبطة ، تتلاعب بأحد أعلى المعدلات في البلاد (أكثر من 26 في المائة من الممتلكات) ، بقيادة مدرب (رودني) على وشك فقدان وظيفته.

جبل سانت ماري (+2.5) على الأمريكي

سيتم لعب هذه المباراة الرائجة بين اثنين من الفرق الأربعة “الأكثر حظًا” في البلاد ، وفقًا لموقع Kenpom.com. ستحتاج أمريكان إلى المزيد منها ، معتمدًا على جريمة تستغرق ما يقرب من 45 في المائة من طلقاتها من وراء القوس ضد دفاع يحتجز خصومه بنسبة 31.4 في المائة من 3 نقاط في هذا الموسم.

المراهنة على كرة السلة الجامعية؟

سوف يميل المتسلقون إلى نقاط قوة جديرة بالثقة ، ويحملون حافة فائقة على الزجاج (رقم 47 مقابل رقم 283) ومعدل الخاطئ (رقم 75 مقابل رقم 337) ، أثناء تغذية جونيور دولا أديبايو في الطلاء. خلال لقب بطولة MAAC ، سمح جبل سانت ماري بمتوسط ​​54 نقطة لكل لعبة.

هذا الموسم: 9-13

سجل 2011-24: 378-340-12

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

كان Howie Kussoy منذ فترة طويلة عائق New York Post الرئيسي في كرة السلة الجامعية (منذ عام 2011) وكرة القدم الجامعية (منذ عام 2013).