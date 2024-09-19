XEC: ما يجب أن تعرفه عن أحدث سلالة من فيروس كورونا المستجد

مع اقتراب الصيف من نهايته، ظهر متحور جديد لفيروس كورونا. وتقول هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن ألمانيا لاحظت لأول مرة متحور XEC في يونيو/حزيران، لكنه ينتشر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى. ونشر مايك هوني، المتخصص في تكامل البيانات، على موقع X أنه يتوقع أن يتحدى متحور XEC المتحور السائد الحالي لفيروس كورونا KP.3.1.1، والذي يمثل أكثر من نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). المتحوران KP.3.1.1 وXEC كلاهما متحوران من عقار أوميكرون.
تشمل أعراض هذا المتغير الجديد من كوفيد، والتي لا تختلف كثيرًا عن السلالات السابقة، الحمى وآلام الجسم والتعب والسعال أو التهاب الحلق. قد تعاني أيضًا من أعراض أخرى مثل فقدان أو تشويه حاسة الشم أو الإسهال أو أعراض كوفيد غير العادية مثل ضباب الدماغ. يقول المحللون الطبيون لـ Fox News Digital أن XEC أكثر عدوى. على الرغم من عدم وجود العديد من حالات متغير XEC في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، إلا أن باحثي COVID أخبروا صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن موجة من حالات متغير XEC قد تأتي في غضون بضعة أشهر.
هل ستحمي اللقاحات الجديدة من المتحور XEC؟
إذا مر وقت طويل منذ تلقيت جرعة معززة من اللقاح، فقد ترغب في التفكير في اللقاحات الجديدة. وفرت اللقاحات المتاحة في عام 2020 الحماية ضد فيروس كوفيد-19 الأصلي، بينما وفرت اللقاحات ثنائية التكافؤ المتاحة في عام 2022 الحماية ضد السلالات الأصلية والناشئة من أوميكرون. وافقت إدارة الغذاء والدواء مؤخرًا على لقاحات فايزر وموديرنا المحدثة التي تستهدف على وجه التحديد المتغيرات المنتشرة، وخاصة سلالات KP.2. (اطلع على الأشياء التي لا يجب عليك القيام بها بعد الحصول على لقاح كوفيد.)
قالت خبيرة الأمراض المعدية الدكتورة إليزابيث هدسون لصحيفة لوس أنجلوس تايمز إن هذه اللقاحات الجديدة من شأنها أن توفر الحماية ضد متحور XEC لأن المتحورات كلها جزء من Omicron. وقالت هدسون: “نحن لسنا مثل رسالة يونانية جديدة – فهي ليست مختلفة كثيرًا؛ إنها ليست شيئًا جديدًا تمامًا”.
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن كوفيد سيستمر في التطور، ومع ظهور بعض المتغيرات، ستختفي أخرى. وأضاف هوني أن متغير MV.1، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند في يونيو، ينتشر بسرعة أيضًا ويمكن أن يتحدى XEC باعتباره المتغير السائد لكوفيد.