XEC: ما يجب أن تعرفه عن أحدث سلالة من فيروس كورونا المستجد

مع اقتراب الصيف من نهايته، ظهر متحور جديد لفيروس كورونا. وتقول هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن ألمانيا لاحظت لأول مرة متحور XEC في يونيو/حزيران، لكنه ينتشر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ودول أخرى. ونشر مايك هوني، المتخصص في تكامل البيانات، على موقع X أنه يتوقع أن يتحدى متحور XEC المتحور السائد الحالي لفيروس كورونا KP.3.1.1، والذي يمثل أكثر من نصف حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC). المتحوران KP.3.1.1 وXEC كلاهما متحوران من عقار أوميكرون.

تشمل أعراض هذا المتغير الجديد من كوفيد، والتي لا تختلف كثيرًا عن السلالات السابقة، الحمى وآلام الجسم والتعب والسعال أو التهاب الحلق. قد تعاني أيضًا من أعراض أخرى مثل فقدان أو تشويه حاسة الشم أو الإسهال أو أعراض كوفيد غير العادية مثل ضباب الدماغ. يقول المحللون الطبيون لـ Fox News Digital أن XEC أكثر عدوى. على الرغم من عدم وجود العديد من حالات متغير XEC في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، إلا أن باحثي COVID أخبروا صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن موجة من حالات متغير XEC قد تأتي في غضون بضعة أشهر.