Zohran Mamdani يطالب FIFA بسعر ديناميكي عكسي لكأس العالم

يأمل Zohran Mamdani في تسجيل درجة كبيرة مع مشجعي كرة القدم في نيويورك.

أطلقت المأخير الاشتراكي الاشتراكي العريضة ليلة الثلاثاء دعا FIFA لإسقاط خطتها لاستخدام الأسعار الديناميكية لكأس العالم في الصيف المقبل والتي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ، مع اللعبة النهائية التي يتم لعبها في ملعب Metlife.

تم إطلاق الحملة ، التي يطلق عليها اسم “Game Over Greed” ، مع شريط فيديو منمق للمرشح المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فترة وجيزة من كسر Athletic أخبار التماس Mamdani المخطط لها.

كجزء من دعوته إلى العمل ، يطالب Mamdani ، 33 عامًا ، أن تكون مسار FIFA عكسيًا من خلال خطة التسعير الديناميكية – التي تحدد أسعار التذاكر بناءً على الطلب من المشجعين. كما دعا إلى وضع حد أقصى لأسعار إعادة البيع ووضع 15 في المائة من التذاكر بمعدل مخفض للسكان المحليين.

وقال مامداني في الفيديو “كأس العالم ستأتي إلى نيويورك العام المقبل ، وكمشجع لكرة القدم مدى الحياة ، لم أكن أكثر حماسا”. “لكن هل سيتمكن أي من سكان نيويورك من الطبقة العاملة في الواقع من مشاهدة أي من المباريات؟ يبدأ ما قبل البيع غدًا وللمرة الأولى ، يستخدم FIFA التسعير الديناميكي. سوف يكتشفون في الوقت الحقيقي كم يمكنهم الابتعاد عنه لشحن تذكرة.

“يمكن إعادة بيع التذاكر على منصة FIFA الرسمية بدون سعر للأسعار. وهذا يعني أنه يمكنك شراء تذكرة مقابل 60 دولارًا وبيعها مقابل 6000 دولار.”

ثم انتقد مامداني FIFA لعدم تخصيص تذاكر للسكان المحليين لحضور المباريات قبل توجيه المشاهدين إلى موقع حملته على موقعه على الالتماس ، بعد أن قال إن “أكبر حدث رياضي في العالم يحدث في الفناء الخلفي الخاص بك وسيتم تسعيره منه”.

لم يستجيب FIFA ولا متحدث باسم اللجنة المضيفة في نيويورك/نيو جيرسي على الفور عند طلب التعليق من قبل The Post.

أكدت FIFA في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستستخدم التسعير الديناميكي لكأس العالم 2026 ، مع أرخص أسعار التذاكر لمرحلة المجموعة التي تبدأ من 60 دولارًا وتصل إلى 6،730 دولارًا للحصول على تذكرة Priciest للنهائي.

أثار هذا النموذج قلقًا من المشجعين في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك من مجموعة تدعى مؤيدي كرة القدم في أوروبا ، والتي أرسلت رسالة إلى الأمين العام FIFA Mattias Grafstrom في يوليو للتعبير عن “مخاوف خطيرة” بشأن التقارير في ذلك الوقت حول الأسعار الديناميكية.

يستضيف MetLife Stadium ثماني مباريات في كأس العالم في عام 2026 ، مع خمس مباريات مرحلة جماعية ، ومباراة واحدة في جولة 32 ، ومباراة واحدة في الجولة 16 والنهائي.

من المتوقع أن تحصل FIFA على مبيعات التذاكر أكثر من 3 مليارات دولار من كأس العالم.

لم يكن من الواضح على الفور ما إذا كان Mamdani أعرب عن مخاوفه مباشرة لأي مسؤول من FIFA أو لجنة مضيف Nynj.

ويأتي إعلان ليلة الثلاثاء في الوقت الذي يجلس فيه مامداني بصفته المرشح المبرح في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني بعد استطلاع أبحاث/نيويورك تايمز الجديدة أنه سيحصل على 46 في المائة من الناخبين المحتملين إذا كان لا يزال سباقًا رباعي الاتجاه.