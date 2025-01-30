آدم شيفتر يريد الخروج من “قفص” ESPN

في بعض الأحيان ، يريد آدم شيفتر السماح له بالطيران.

وقال أفضل مراسل من اتحاد كرة القدم الأميركي في ESPN لـ “The Marchand Sports Media” وهو أنه في بعض الأحيان يحتاج إلى شيء أكثر تحفيزًا بعد الأخبار العاجلة لمدة 35 عامًا.

وقال شيفتر وهو يوضح أنه يستمتع بعمل أشياء أخرى غير ببساطة أخبار على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي: “تفاعل مع أشخاص خارج عالمك الطبيعي”.

“إنه منعش. أحب الخروج من هذه المنطقة ، في المناسبة النادرة التي أستطيع. أحب أن أخرج من القفص. ولا يسمح لي ESPN بالخروج من القفص كثيرًا. “

استذكر Schefter باعتزاز العمل كمراسل جانبي خلال لعبة الدوري الاميركي للمحترفين عندما كان ليبرون جيمس في كليفلاند.

وقال شيفتر: “كنت أقوم بلعبة كليفلاند كافالييرز ليلة الجمعة في أواخر مارس ، وأنا في القاعة ، ويمشي ليبرون في الماضي ، ويذهب ،” ماذا تفعل هنا ، هل فقدت؟ “

يأمل Schefter في الحصول على مزيد من الفرص في هذا المجال.

“أشياء من هذا القبيل ، تجعل عصائرك تسير قليلاً. قال شيفتر: “أحب ما أفعله ، وسأفعل ذلك لفترة طويلة”. “لكني أحب أن أشعر بطاقة شيء غير مألوف لك. أنك لم تفعل لمدة 35 عامًا. حيث تكون وجوه جديدة في مكان جديد. هذا بالنسبة لي محفز قليلاً. “

أضاف Schefter على البودكاست أنه لا يريد مغادرة شبكة اتحاد كرة القدم الأميركي عندما فعل ذلك في عام 2009 ، لكن خلاف الراتب أجبر يده وغادر إلى ESPN.

وقع Schefter تمديدًا متعدد السنوات مع ESPN بقيمة 9 ملايين دولار سنويًا في عام 2022 ، في نفس الوقت تقريبًا الذي فعله Adrian Wojnarowski السابق.

غادر Wojnarowski عالم التقارير في الدوري الاميركي للمحترفين و ESPN بعد تشخيص السرطان ، بينما قال أيضًا إنه يريد أن يعود حياته لأن وظيفة كسر الأخبار تتطلب طبيعة مهووسة.

بعد تقاعد Wojnarowski من المهنة ، ذهب Schefter في صراخ عاطفي بالمثل حول حياته المهنية.

“لم يكن يريد ، كما كان علينا أن نفعل في الماضي ، الاستحمام مع هاتفك على باب الاستحمام حتى تتمكن من ناحية أثناء رعاية عملك في الآخر. هذه هي الحياة التي نعيشها. وكانت تلك هي الحياة التي اختارها بعدم القيام بها بعد الآن لأن الأمر يسيطر على حياتك. “

العديد من المرح في Schefter للشكوى من عدد الساعات التي يعمل بها أثناء قيامه براتب كبير.