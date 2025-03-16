آدم فوكس يأتي من IR ، ويعود إلى التشكيلة في دفعة رينجرز الضخمة

كولومبوس ، أوهايو – تم تنشيط آدم فوكس من المحمية المصابة قبل مباراة رينجرز مع السترات الأزرق مساء السبت.

غاب المدافع البالغ من العمر 27 عامًا عن المباريات الثماني السابقة بسبب إصابة في الجزء العلوي من الجسم ، والتي من المفترض أنه عانى من ذلك عندما سقط على كتفه بعد انتشاره مع كايل ماكلين في الفوز 5-1 على سكان الجزيرة في 25 فبراير.

وقال بيتر لافيوليت مدرب الفريق عندما سئل عما إذا كان فوكس سيلعب ليلة السبت ضد The Blue Jackets قبل أن يقوم Defenseman في نهاية المطاف بمناسبة رينجرز: “إنه يتجه بهذه الطريقة”.

“في أي وقت تخسر فيه أحد رفاقك في الدقيقة الأولى ، وكبار المنتجين ، ستشعر به. أعتقد أن اللاعبين الآخرين صعدون ، لقد فعلنا بعض الأشياء الجيدة. عندما يعود ، سيكون من الجيد أن يكون هناك هناك. ”

كانت هذه هي ثاني أطول فترة إصابة في مسيرته في NHL في Fox ، بعد أن غاب عن أريحا ، نيويورك ، 10 مباريات متتالية على التوالي في الموسم الماضي بجروح طويلة الأجل مع إصابة في الركبة.

هذه الإصابة ، بطبيعة الحال ، تم تفاقمها في التصفيات والثعلب المحدود.

كان فوكس قد سجل نقطة على الأقل في كل من مبارياته السبع الأخيرة ، والتي نشر فيها هدفين وستة تمريرات حاسمة.

على الرغم من فقدان الكثير من الوقت كما فعل ، فإن فوكس لا يزال مرتبطًا بميكا زيبانيجاد للحصول على ثالث نقاط في الفريق في 48 (خمسة أهداف ، 43 تمريرة حاسمة).

تولى فوكس ممثلين في منصبه المعتاد في الجزء العلوي من وحدة لعب الطاقة الأولى في رينجرز ، إلى جانب JT Miller و Chris Kreider و Artemi Panarin و Zibanejad.

هذا صدم زاك جونز إلى قورتربك المجموعة الثانية مع فنسنت تروشيك ، أليكسيس لافرينيير ، جوني برودزينسكي وويل كويل.

إذا كان فوكس جيدا للذهاب ليلة السبت ، فمن المقرر أن يكون كارسون سويسي بمثابة الخدش الصحي بعد قضاء وقت إضافي في الجليد على مستوى البلاد في الصباح.

كان من المتوقع أن يشاهد من صندوق الصحافة مع زملائه الخدوش كالفن دي هان وجووسو بارسينين.