آدم “Pacman” Gones “آخر اعتقال هو مثال على” Postsseving Policing “: Agent

استدعى وكيل الركن السابق لاعب NFL آدم “Pacman” جونز التشكيك في تصرفات شرطة كوفينجتون لما أسماه “مثال آخر على الشرطة المتحمسة” في اعتقال موكله خلال عطلة نهاية الأسبوع.

تم القبض على جونز في وقت مبكر من صباح يوم السبت ووجهت إليه تهمة التسمم في مكان عام ، وسلوك غير منظم والاعتداء على ضابط شرطة.

لكن بيتر شافير ، وكيل جونز ، ادعى أن لاعب NFL السابق قد فعل “شيئًا خاطئًا” أثناء تفاعله مع الشرطة وأن تعديه الوحيد هو “ممارسة حقه في السؤال عن سبب احتجازه-وهو سؤال أساسي يجب أن يُسمح لكل مواطن أن يسأله دون خوف من الانتقام”.

وقال شافير في بيان له: “في البداية ، ادعى الضباط أنه تم القبض عليه للاعتداء ثم انتقل إلى التسمم العام (الذي في حد ذاته ، ليس جريمة في العديد من الولايات القضائية ما لم يكن ذلك يؤدي إلى سلوك خطير) ، ثم استقر أخيرًا على سلوك غير منظم – لمجرد السؤال عن سبب قيامه بالانتقال”. “هذا النمط من التهم المتصاعدة وغير المتسقة هو إساءة استخدام واضحة للسلطة ويوضح اتجاهًا مقلقًا لضباط الشرطة يعطيون أولوية لتقديرهم على الحقوق الدستورية.

“آدم ، مثله مثل كل أمريكي ، بريء حتى يثبت أنه مذنب. ومع ذلك ، مرة أخرى ، يتم تسليح ماضيه ضده في محكمة الرأي العام ، في حين أن الضباط المعنيين لا يواجهون أي تدقيق في سلوكهم. إن سوء التكرار المتكرر لمواجهةه مع إنفاذ القانون – غالبًا ما ينبعون من حوادث طفيفة – يعزز فقط الحاجة إلى الحاجة إلى الحكم”.

ذكر بيان صحفي للشرطة أن الضباط قد تم استدعاؤهم إلى حانة في حوالي الساعة 1 صباحًا صباح يوم السبت بسبب تقرير عن “اضطراب يشمل عميلًا وموظفًا” ، وعندما وصلوا ، تم إخطارهم بسيارة تحاول مغادرة المنطقة.

أوقف الضباط السيارة التي يقودها جونز وذكروا أنه كان يستهلك الكحول وأن التهم “تتعلق بمستوى التسمم وسلوكه”.

وقالت الشرطة في البيان “آدم جونز محتجز بنفس مستوى سلوك أي فرد آخر في مجتمعنا”.

واجه جونز العديد من اللقاءات مع تطبيق القانون على مر السنين ، والتي شملت مشاجرة في فندق في أرلينغتون ، تكساس ، بعد قتال جيك بول ضد مايك تايسون واعتقال في مطار سينسيناتي/شمال كنتاكي الدولي في عام 2023.

لم يلعب جونز في اتحاد كرة القدم الأميركي منذ عام 2018 وأمضى معظم مسيرته مع البنغال ، إلى جانب فترات مع جبابرة وكاوبويز.