آرون رودجرز يصل إلى مستوى منخفض جديد للطائرات مع سحبه مقابل بيلز

أوركارد بارك – تبدو النهاية قريبة لآرون رودجرز والطائرات.

ليس فقط لهذا الموسم المخيب للآمال بشكل مذهل، ولكن ربما للأبد.

وكانت خسارة يوم الأحد 40-14 أمام بيلز على ملعب هايمارك، حيث تم إقصاء رودجرز في الأرباع الثلاثة التي لعبها قبل أن يتم استبداله بالنسخ الاحتياطي تيرود تايلور، نقطة منخفضة في موسم من أدنى مستوياته بالنسبة لقاعة المشاهير البالغة من العمر 41 عامًا. -مقيد قورتربك.

أكمل رودجرز 12 تمريرة فقط من أصل 18 لمسافة 112 ياردة وألقى اعتراضين في الهزيمة.

تم إقالته أربع مرات مقابل خسارة 26 ياردة ، بما في ذلك واحدة من أجل السلامة.

كانت مسافة 112 ياردة هي أدنى إنتاج لرودجرز منذ أن تم احتجازه عند 104 في خسارة 38-7 أمام 49ers في عام 2019.

وقال رودجرز: “يبدو الأمر كما لو أن الموسم قد ابتعد عنا للتو”. “لقد أفلتت الكثير من المباريات منا. هذه اللعبة ابتعدت عنا. كنا نحرك الكرة بشكل جيد ثم اصطدمنا بالحائط. وهذا نوع من الموسم.

حرك فريق Jets الكرة بشكل جيد في وقت مبكر من المباراة ولم يخرج منها أي شيء.

وقال رودجرز: “في المرتين اللتين لعبنا فيهما (بيلز) هذا العام، حركنا الكرة بشكل جيد وأذينا أنفسنا”. “لقد سجلنا المزيد من النقاط في الجولة الأولى (20). لكن عندما تشاهد تلك المباراة الأولى، كان لدينا الكثير من الفرص للفوز بالمباراة. اليوم، حركنا الكرة بشكل جيد في أول جولتين (ولم نحصل) على أي نقاط، وبعد نصف المباراة ابتعدنا عنا».

تم استبدال رودجرز، الذي غاب مرة واحدة فقط في مسيرته، بتايلور في بداية الربع الرابع. أكمل تايلور 11 من 14 تمريرة لمسافة 83 ياردة وهبوطين.

قال تايلور: “الخروج والمنافسة كمنافس هو ما تحب القيام به”. “من الواضح أنك لا تريد أبدًا أن تكون (تلعب) على حساب الإصابة أو الانفجار. ولكن من الواضح، عندما يتم الاتصال برقمك، عليك أن تذهب إلى هناك وتؤدي. كان من الجيد الخروج إلى هناك ووضع بعض المسرحيات في الفيلم.

أما رودجرز، فقال أقرب أصدقائه في الفريق، المتلقي دافانتي آدامز: «بالنسبة لآرون، عانى الكثير من الإصابات هذا الموسم. كانت هناك بعض الأشياء التي يمر بها، ومن الواضح أنه لم يتمكن من طرح أفضل منتجاته هناك.

“إنه أمر مؤسف. أعتقد أنه المنافس، بناءً على الطريقة التي يسير بها الموسم، سيكون من الصعب بالنسبة لي أن أتخيل أنه لن يلعب. لكن هذا ليس شيئًا أتحدث معه عنه. عليك أن تدع الناس يفكرون في هذا النوع من المواقف.

“أفكر في مستقبلي، ولم أمضي 20 عامًا في اللعب. إذا ابتعد، فلا يمكنك إلقاء اللوم على الرجل. لقد بذل الكثير في هذا وكان أحد أفضل لاعبي الوسط الذين لعبوا هذه اللعبة على الإطلاق. بغض النظر عما يحدث من هذه اللحظة فصاعدا، لا يمكنك أن تأخذ ذلك منه.

“إنه يبلغ من العمر 41 عامًا ويلعب هذه اللعبة بالمستوى المتوقع، وهو أمر ليس بالأمر السهل. أنا فخور به وأعلمه بذلك في كل مرة نكون معًا.

وردا على سؤال عما يخبئه مستقبله، قال رودجرز: “سأستمتع بالأسبوع المقبل ثم سأحصل على بعض الراحة الذهنية والجسدية”.