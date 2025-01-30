أبلغت دولة أمريكية للتو واحدة من أكبر تفشي مرض السل في التاريخ الأمريكي

ملاحظة المحرر: أشار العنوان الأصلي لهذه المقالة إلى أن هذا هو أكبر تفشي مرض السل في تاريخ الولايات المتحدة ؛ ومع ذلك ، كان هناك اثنين من الفاشيات الأخرى التي لديها المزيد من الحالات. تم تغيير العنوان لتعكس هذا.

تشهد مقاطعتان في كانساس عددًا غير مسبوق من حالات مرض السل مع 67 عدوى نشطة اعتبارًا من 24 يناير ، وفقًا لوزارة الصحة والبيئة في كانساس (KDHE). هناك أيضًا 79 من التهابات السل الكامنة في هاتين المقاطعتين اللتين تشكلان جزءًا من مدينة كانساس ، في منطقة كانساس العاصمة. حتى الآن ، توفي شخصان نتيجة اندلاع.

وقال مدير الاتصالات KDHE جيل برونو لـ Cidrap News إن اندلاع مرض السل هذا هو الأسوأ لأن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بدأت في تتبع حالات مرض السل في الولايات المتحدة. ومع ذلك ، أخبر CDC أسوشيتد برس أن هناك تفشيين أكبر شملهما 170 شخصًا في مأوى بلا مأوى في جورجيا و 113 مريضا تلقوا أنسجة ملوثة من عمليات زرع العظام.

يعمل KDHE على احتواء الفاشية من خلال علاج حالات السل الحالية. يقول برونو إن عامة الناس في منطقة مدينة كانساس سيتي لديها خطر منخفض من الإصابة.

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، انخفضت حالات مرض السل بشكل مطرد منذ عام 1993 ووصلت إلى أدنى مستوياتها في عام 2020 ، خلال جائحة Covid-19. منذ ذلك الحين ، ومع ذلك ، فقد كان في ارتفاع. كان هناك أكثر من 9600 حالة في عام 2023 ، أكثر من 15 ٪ من القفز من عام 2022. تقول منظمة الصحة العالمية أن المزيد من الناس يموتون من مرض السل كل عام أكثر من أي مرض معدي آخر.