أداة الحمام الأساسية التي ستساعدك على إصلاح مفصلات الأبواب التي تصدر صوتًا حادًا

يمكن القول إن مفصلات الأبواب التي تصدر صريرًا هي لمسة لطيفة في أفلام الرعب، مما يزيد من الأجواء المخيفة التي تجعل المشاهدين على حافة مقاعدهم. لكن هذا لا يعني أنك تريد واحدة في منزلك. ولحسن الحظ، من السهل حل هذا الإزعاج. الخطوة الأولى لإصلاح المفصلة التي تصدر صوتًا حادًا هي تحديد مصدر الضوضاء. في حين أن المشكلة على الأرجح هي مجرد مفصل جاف، إلا أن الباب الذي يصدر صوتًا حادًا يمكن أن يشير أيضًا إلى مشاكل أخرى مثل جزء مفكك أو تالف. قم بفحص الأجهزة عن كثب وإذا لم تكن هناك أي مشاكل مادية واضحة، فمن المحتمل أن يتم حل المشكلة باستخدام مادة أساسية منزلية شائعة: الفازلين.

تتكون هذه المادة، التي تم اكتشافها منذ أكثر من 150 عامًا، من الزيوت المعدنية والشمع، مما يجعلها أداة سهلة الاستخدام في جميع أنحاء المنزل. يمكن أن يساعد الفازلين على شفاء بشرتك — وهو استخدام شائع — مما يخلق حاجزًا يحميها ويمنع دخول الماء إليها. يمكنه أيضًا إزالة المكياج وعلاج الشفاه المتشققة ومنع طفح الحفاضات عند الأطفال. يمكن أن يساعد الفازلين أيضًا في منع الصدأ. نظرًا لمكوناته، يعد هذا المنتج بمثابة اختراق باب صارخ يستحق محاولة جعل أبوابك هادئة مثل الفأرة. هناك طريقتان يمكنك من خلالهما تنفيذ هذا الحل، لكن لنبدأ بالخيار الأقل تدخلاً.