أداة الحمام الأساسية التي ستساعدك على إصلاح مفصلات الأبواب التي تصدر صوتًا حادًا

يمكن القول إن مفصلات الأبواب التي تصدر صريرًا هي لمسة لطيفة في أفلام الرعب، مما يزيد من الأجواء المخيفة التي تجعل المشاهدين على حافة مقاعدهم. لكن هذا لا يعني أنك تريد واحدة في منزلك. ولحسن الحظ، من السهل حل هذا الإزعاج. الخطوة الأولى لإصلاح المفصلة التي تصدر صوتًا حادًا هي تحديد مصدر الضوضاء. في حين أن المشكلة على الأرجح هي مجرد مفصل جاف، إلا أن الباب الذي يصدر صوتًا حادًا يمكن أن يشير أيضًا إلى مشاكل أخرى مثل جزء مفكك أو تالف. قم بفحص الأجهزة عن كثب وإذا لم تكن هناك أي مشاكل مادية واضحة، فمن المحتمل أن يتم حل المشكلة باستخدام مادة أساسية منزلية شائعة: الفازلين.
تتكون هذه المادة، التي تم اكتشافها منذ أكثر من 150 عامًا، من الزيوت المعدنية والشمع، مما يجعلها أداة سهلة الاستخدام في جميع أنحاء المنزل. يمكن أن يساعد الفازلين على شفاء بشرتك — وهو استخدام شائع — مما يخلق حاجزًا يحميها ويمنع دخول الماء إليها. يمكنه أيضًا إزالة المكياج وعلاج الشفاه المتشققة ومنع طفح الحفاضات عند الأطفال. يمكن أن يساعد الفازلين أيضًا في منع الصدأ. نظرًا لمكوناته، يعد هذا المنتج بمثابة اختراق باب صارخ يستحق محاولة جعل أبوابك هادئة مثل الفأرة. هناك طريقتان يمكنك من خلالهما تنفيذ هذا الحل، لكن لنبدأ بالخيار الأقل تدخلاً.
كيفية استخدام الفازلين على مفصلك
اغرف كرة صغيرة من الفازلين على إصبعك ودهنها على الجزء الخارجي من المفصلة، ثم قم بإدخالها في الفتحات التي تحتوي على دبوس المفصلة. حرك الباب للمساعدة في توزيع المادة ومعرفة ما إذا كانت المفصلة لا تزال تصدر صريرًا. إذا كان كل شيء هادئًا، فستكون مهمتك قد انتهت. لكن الصرير المستمر قد يتطلب إجراءات أكثر جذرية، مثل إزالة الدبوس بالكامل.
ستحتاج إلى بعض المساعدة في إزالة الدبوس (أو المسامير) لأنه يحتاج إلى شخص ما لدعم الباب والحفاظ على محاذاة المفصلة أثناء إزالة القطعة. بمجرد دعمها، خذ لكمة مسمار أصغر قليلاً من قطر ثقب المفصلة وضعها في أسفل الدبوس. استخدم مطرقة للنقر على مسمار الظفر بعناية، مما سيحرك الدبوس للأعلى وللخارج بدرجة كافية للإمساك به وسحبه للخارج. اغسل دبوسك بالماء والصابون لإزالة الأوساخ، واستخدم الصوف الفولاذي لإزالة أي أوساخ أو صدأ عنيد متبقي. هذا سوف يتركك مع دبوس ناعم. قم بتجفيفه تمامًا، ثم افرك الفازلين على جميع أنحاء الدبوس، ثم ادفعه مرة أخرى إلى فتحة قوس المفصلة. اختبر بابك مرة أخرى لترى ما إذا كان خاليًا من الصرير. يجب أن تعتني هذه الطريقة الأكثر تدخلاً بهذه المشكلة. الآن، قم بمسح أي منتج زائد، وربّت على ظهرك للقيام بعمل جيد، واستمتع بالصمت.