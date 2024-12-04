أداة Ryobi التي تساعد في تخزين المرآب وتنظيمه

يعد تخزين المرآب أحد تلك المشاريع التي لا تنتهي أبدًا والتي تستمر في التطور. عندما تضيف المزيد من الأدوات إلى مجموعتك، فإنك تحتاج إلى طرق أكثر تنظيمًا ولكن سهلة لتخزينها. من الناحية المثالية، ستكون في متناول يدك بسرعة، ولكن يتم تخزينها بطريقة يمكنك من خلالها رؤية جميع الخيارات المتاحة لك في لمحة واحدة. قد يبدو هذا في بعض الأحيان أمرًا صعبًا، خاصة إذا كنت لا ترغب في دفع الكثير مقابل وحدة تخزين طاولة العمل. على الرغم من أنها مريحة ومنظمة، إلا أنها يمكن أن تكلف آلاف الدولارات. بدلًا من ذلك، احصل على حبال متينة يمكنك تعليق أدواتك منها وتخزينها على الحائط.

حبل RYOBI ONE+ Tool يفعل ذلك تمامًا. بتكلفة معقولة تبلغ 9.97 دولارًا لشخصين، فهي متوافقة مع أي أداة RYOBI 18V ONE+. يعد هذا مفيدًا، نظرًا لأن هذا الخط المحدد يحتوي على أكثر من 225 منتجًا، بدءًا من المثاقب الكهربائية وحتى منشار التقليم المدمج وحتى منفاخ الأوراق. إذا كان لديك عدد قليل منها في مجموعتك، فهذه الحبال هي طريقة رائعة لتنظيمها. يتم تثبيت أحد الطرفين في فتحة البطارية الخاصة بهذه الأدوات، والطرف الآخر، الذي يحتوي على خطاف، يتم تثبيته إما في حزام الأدوات الخاص بك، أو في حالة التنظيم، خطاف على الحائط. فيما يلي نظرة فاحصة على كيف يمكن أن يساعدك ذلك في تنظيم أدواتك الكهربائية.