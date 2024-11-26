أدى المستوى العالي الذي حققه جالين برونسون في التمريرات الحاسمة إلى قيام نيكس بربط علامة الامتياز

دنفر – لعب جالين برونسون 440 مباراة في الدوري الاميركي للمحترفين، و162 مباراة لفريق نيكس، لكن هذه كانت أفضل ليلة في مسيرته.

سجل حارس نقطة كل النجوم أعلى مستوى في مسيرته 17 تمريرة حاسمة لمساعدة نيكس على تحقيق رقم قياسي في الامتياز مع 45 في الفوز 145-118 على ناجتس يوم الاثنين.

وقال برونسون، الذي سجل 23 نقطة أيضًا: “بالنسبة لي، من الرائع أن أحقق أعلى مستوى في مسيرتي، لكن هذا الفضل في ذلك (لزملائي في الفريق)”. “الجميع في غرفة خلع الملابس هذه يعملون بجد حقًا. لقد وضعوا الكثير في لعبتهم. أعني، حرفيًا، بدونهم لن يكون ذلك ممكنًا.

عندما علم أن زميله السابق في فريق فيلانوفا والمضيف المشارك للبودكاست، جوش هارت، قال إن ليلة الـ17 تمريرة حاسمة “ربما (شيء) لن تراه مرة أخرى أبدًا”، أجاب برونسون: “نعم، جوش مضحك. كنت سأحصل على المزيد لو لم مرر له الكرة”.

أصبح برونسون أول نيك منذ نيت روبنسون في موسم 2008-2009 يسجل 20 نقطة على الأقل ويقدم 15 تمريرة حاسمة في نفس المباراة.

قال توم ثيبودو: “اعتقدت أن جالين كان لديه لعبة أرضية لا تصدق”.

رافق بريشوس أتشيوا وميتشل روبنسون فريق نيكس في رحلة برية من خمس مباريات، ويبدو أن أول هذين الرجلين الكبيرين المصابين يقتربان من العودة إلى التشكيلة.

تم السماح لـ Achiuwa، الذي تم تهميشه منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة قرب نهاية الموسم التحضيري، بالاتصال ويمكن أن يشارك لأول مرة في الموسم قريبًا، على الرغم من أنه لا يزال من غير المحتمل أن يكون في الرحلة التي تنتهي بالتوقف في دالاس ( الأربعاء) وشارلوت (الجمعة).

وقال ثيبودو قبل المباراة: “إن بريشيوس يفعل كل شيء تقريبًا الآن”. “لقد حصل على بعض الاتصالات. وهو في الخطوة التالية. إنه يقترب.

“ومن الواضح أن ميتش، بمجرد وجوده، لم يُصرح له حقًا بالقيام بأي شيء آخر غير الجزء الخاص بإعادة التأهيل منه. لكن من الجيد أن نرى أنه يتقدم بشكل جيد أيضًا. إنه ليس قريبًا مثل بريشوس، ولكننا نشعر بالتشجيع الشديد مع كلا الرجلين.

ومن المتوقع أن يظل روبنسون خارج الملاعب حتى ديسمبر أو يناير على الأقل بعد خضوعه لعملية جراحية في كاحله الأيسر في مايو.

وردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن أتشيوا سيلعب في الرحلة البرية، أضاف ثيبودو: “ناه. انه ليس هناك تماما بعد. نريد فقط التحلي بالصبر. لا نريد أن يتكرر هذا الشيء. دعه يتجاوز الأمر وعندما يكون جاهزًا، فهو جاهز.

عاد مايلز ماكبرايد إلى التشكيلة بعد غيابه عن خمس مباريات بسبب مشكلة في الركبة وسجل 13 نقطة في 27 دقيقة.