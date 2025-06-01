أذهل المعلقون في UFC عندما تم إلغاء الحدث الرئيسي بعد أن أبلغ Maycee Barber

تم ترك عالم UFC مذهول بعد إلغاء الحدث الرئيسي في فيغاس 107 في اللحظة الأخيرة الممكنة بعد أن عانى Maycee Barber من نوبة.

كان من المفترض أن يعود باربر بعد تسريح لمدة 14 شهرًا بسبب العديد من المشكلات الصحية لمواجهة المتنافس المتزايد إيرين بلانشفيلد.

ومع ذلك ، لم تصل إلى UFC Octagon بعد تعرضها لمصادرة عندما بدأت في المشي.

غاب باربر عن الوزن قبل البطاقة حيث بقيت مخاوف بشأن صحتها ، لكن لا أحد كان يتوقع ما حدث يوم الأحد.

بعد أن قامت UFC Broadcast بتشغيل حزمة فيديو حدث ما قبل MAIN ، لم يظهر أي مقاتل كثيرًا إلى تشويش المعلقين.

بعد نصف دقيقة من الصمت ، أبلغ بريندان فيتزجيرالد المشجعين أن باربر “غير مستعد للمشي”.

وقالت فيتزجيرالد: “ما زلت أتلقى تفاصيل ولكن كل ما أعرفه هو أنها لا تمشي إلى المثمن الآن”.

“هذا غير مسبوق حقًا ، بالنسبة لي ، لحدث رئيسي على استعداد لتقديم مقدمات وهي ليست موجودة للمشي الآن.”

انخفض فريق البث بسرعة إلى استراحة إعلانية قبل العودة لتأكيد الحدث الرئيسي قد تم إلغاؤه بسبب “حدث صحي”.

تم تأكيد هذا الحدث الصحي في وقت لاحق على أنه نوبة ، حيث أرسل المقاتلون سرعان ما تهمهم إلى اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

“نوبات! واه ، هذا أمر خطير للغاية. نأمل أن تتمكن من التعافي والقتال مرة أخرى. صلوات لها” ، كتب مقاتل UFC الأسترالي كيسي أونيل على X.

وأضاف أحد المعجبين: “الصلوات حتى باربر مايس” ، أضاف أحد المعجبين.

بينما كتب آخر: “كل التوفيق حلاق Maycee. أفكاري معك.”