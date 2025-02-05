أرضيات الخشب الصلب مقابل السجاد: ما هو أفضل عائد على الاستثمار؟

“بالنسبة لأرضيات الخشب الصلب القياسي ، ستكلفك عادة ما بين 6 دولارات و 18 دولارًا للقدم المربع (بما في ذلك التثبيت)” ، شاركت Joy Aumann في مقابلة House Digest الحصرية. “ولكن بالنسبة لأي الأخشاب الصلبة الغريبة ، أو التشطيبات المتخصصة ، يمكن أن ترتفع هذه الأسعار إلى 30 دولارًا للقدم المربع.” عند اختيار الأرضيات الصلبة ، “بالنسبة إلى غرفة معيشة متوسط ​​تبلغ مساحتها حوالي 340 قدمًا مربعًا ، فمن المحتمل أن تنفق ما بين 2500 دولار و 7500 دولار على التثبيت. بالنسبة إلى منزل كامل يبلغ طوله حوالي 2000 قدم مربع ، يمكن أن يتراوح بين 14،700 دولار إلى 44000 دولار” ، Aumann مشترك.

على الرغم من تكاليف التثبيت المرتفعة هذه ، يمكن أن تدوم الأرضيات الصلبة مدى الحياة. سواء أكنت تقوم بتوظيف محترف لإعادة صياغة أرضيات الخشب الصلب أو DIY ، يمكن إعادة صياغة المواد للحفاظ عليها في شكل TIP. بهذه الطريقة يمكنك تجنب الاستبدال وتوفير المال على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك ، إنها صيانة منخفضة نسبيا. إلى جانب النداء الجمالي ، وطول العمر ، ومتانة الأرضيات الصلبة ، فإنه أيضًا متعدد الاستخدامات ، وهو ما يساهم في تسويقه لزيادة قيمة المنزل.

ومع ذلك ، على الجانب السلبي ، أوضح Aumann أنك ستدفع في البداية للأرضيات الصلبة جزئيًا لأنه قد يكون التثبيت معقدًا. ستحتاج أيضًا إلى منع الرطوبة من تدمير أرضية الخشب الصلب ، ويمكن أن يكون حساسًا للتحولات في درجة الحرارة أيضًا. علاوة على ذلك ، إذا كنت ترغب في الحفاظ على نغمة صامتة في منزلك ، فقد لا تقدر مستويات الضوضاء المرتبطة بألواح الخشب. على الرغم من هذه السلبيات ، فإن “الأرضيات الصلبة يمكن أن تعزز بشكل خطير من قيمة العقار وقابليته للتسويق” ، قال Aumann. “لذلك على الرغم من أنها ستكلفك المزيد لتبدأ ، فإن متانتها طويلة الأجل وإمكانية زيادة قيمة إعادة البيع تجعل الأمر يستحق ذلك.”