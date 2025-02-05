أرضيات الخشب الصلب مقابل السجاد: ما هو أفضل عائد على الاستثمار؟

بالنسبة للعديد من مالكي المنازل ، فإن منزلهم ، بالإضافة إلى العمل كمساحة للعيش والحب والاسترخاء ، هو أيضًا أكبر استثمار. عندما يتعلق الأمر بمشاريع تحسين المنازل ، تأخذ اعتبارات التكلفة في الاعتبار كل من النفقات النقدية الفورية ومقدار القيمة التي سيضيفها المشروع إلى المنزل عندما تنطلق تسجيل “للبيع” في المقدمة. هذا هو الحال بالتأكيد لما تختار أن تضعه تحت قدميك ، سواء كانت أرضيات من الخشب الصلب أو السجاد. في مقابلة حصرية مع House Digest ، شاركت Joy Aumann ، أخصائي العقارات الدولية المعتمدة (CIPS) السمسار المرخص ، المصمم الداخلي ، ومؤسس LuxurySocalrolety ، أفكارها حول اختيار أفضل الأرضيات. وفقًا لـ Aumann ، يمكن أن تكون Carpet خيارًا أكثر ملاءمة للميزانية للتثبيت ، لكن الأرضيات الصلبة لها عائد أكبر على الاستثمار (ROI).
وقالت: “نظرًا لأن الأرضيات الصلبة أكثر متانة ، فعادة ما تظهر في الأعلى ، مما يوفر لأصحاب المنازل قيمة إعادة بيع أعلى”. “يمكن أن يتراوح عائد الاستثمار على أرضيات الخشب الصلب في أي مكان من 70 ٪ إلى 118 ٪ ، اعتمادًا على نوع الخشب المستخدم وتكاليف التثبيت وظروف السوق في ذلك الوقت.” من ناحية أخرى ، تكلف الأرضيات المغطاة بالسجاد بشكل عام أقل للتثبيت الأولي. هذا السعر الأرخص يعني أيضًا زيادة أقل في قيمة منزلك. وقال آومان: “إن العائد على الاستثمار للأرضيات المغطاة بالسجاد أقل بكثير ، حيث يتراوح من حوالي 25 ٪ إلى 85 ٪ – وهذا لسجادة جديدة”. وأشارت إلى أن هذا الحساب يمكن أن يعتمد أيضًا على جودة وحالة مادة السجاد. لذلك إذا كنت تفكر في قيمة طويلة الأجل ، فلا تنشغل في تكاليف المشروع الأولية.
تكلفة وقيمة الأرضيات الصلبة
“بالنسبة لأرضيات الخشب الصلب القياسي ، ستكلفك عادة ما بين 6 دولارات و 18 دولارًا للقدم المربع (بما في ذلك التثبيت)” ، شاركت Joy Aumann في مقابلة House Digest الحصرية. “ولكن بالنسبة لأي الأخشاب الصلبة الغريبة ، أو التشطيبات المتخصصة ، يمكن أن ترتفع هذه الأسعار إلى 30 دولارًا للقدم المربع.” عند اختيار الأرضيات الصلبة ، “بالنسبة إلى غرفة معيشة متوسط تبلغ مساحتها حوالي 340 قدمًا مربعًا ، فمن المحتمل أن تنفق ما بين 2500 دولار و 7500 دولار على التثبيت. بالنسبة إلى منزل كامل يبلغ طوله حوالي 2000 قدم مربع ، يمكن أن يتراوح بين 14،700 دولار إلى 44000 دولار” ، Aumann مشترك.
على الرغم من تكاليف التثبيت المرتفعة هذه ، يمكن أن تدوم الأرضيات الصلبة مدى الحياة. سواء أكنت تقوم بتوظيف محترف لإعادة صياغة أرضيات الخشب الصلب أو DIY ، يمكن إعادة صياغة المواد للحفاظ عليها في شكل TIP. بهذه الطريقة يمكنك تجنب الاستبدال وتوفير المال على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك ، إنها صيانة منخفضة نسبيا. إلى جانب النداء الجمالي ، وطول العمر ، ومتانة الأرضيات الصلبة ، فإنه أيضًا متعدد الاستخدامات ، وهو ما يساهم في تسويقه لزيادة قيمة المنزل.
ومع ذلك ، على الجانب السلبي ، أوضح Aumann أنك ستدفع في البداية للأرضيات الصلبة جزئيًا لأنه قد يكون التثبيت معقدًا. ستحتاج أيضًا إلى منع الرطوبة من تدمير أرضية الخشب الصلب ، ويمكن أن يكون حساسًا للتحولات في درجة الحرارة أيضًا. علاوة على ذلك ، إذا كنت ترغب في الحفاظ على نغمة صامتة في منزلك ، فقد لا تقدر مستويات الضوضاء المرتبطة بألواح الخشب. على الرغم من هذه السلبيات ، فإن “الأرضيات الصلبة يمكن أن تعزز بشكل خطير من قيمة العقار وقابليته للتسويق” ، قال Aumann. “لذلك على الرغم من أنها ستكلفك المزيد لتبدأ ، فإن متانتها طويلة الأجل وإمكانية زيادة قيمة إعادة البيع تجعل الأمر يستحق ذلك.”
تكلفة وقيمة السجاد
“بالنسبة للأرضيات المغطاة بالسجاد ، فإنك تنظر إلى 2 دولار إلى 8 دولارات للقدم المربع ، بما في ذلك تكاليف المواد والعمالة” ، قال Joy Aumann حصريًا House Digest. وأوضحت أن السعر يزداد قليلاً إذا كنت ترغب في إضافة حشوة ، ما يقرب من 0.25 دولار إلى 1 دولار أمريكي للقدم المربع ، مع إضافة السجاد إلى الدرج يمكن أن يزيد السعر بمقدار 0.25 دولار إلى 2.00 دولار للقدم المربع. إنه أقل تكلفة بكثير من الخشب الصلب ، والذي يمكن أن يجعله خيارًا فعالًا من حيث التكلفة لأصحاب المنازل. “على سبيل المثال ، يمكن أن تكلف السجاد الغرفة القياسية 10 ‘(ب) 12’ في أي مكان من 200 دولار إلى 900 دولار ، في حين أن السجاد على 1000 قدم مربع قد يتراوح بين 1800 دولار إلى 7،500 دولار.”
هناك أيضًا فوائد أخرى للسجاد إلى جانب السعر المنخفض فقط. وأضاف Aumann أنه يمكنهم توفير الحد من الضوضاء وزيادة السلامة. إنها دافئة ومريحة ، مما يمنح مساحتك شعورًا مريحًا. تأتي السجاد في مجموعة متنوعة من الأساليب والألوان ، ويمكن أن تكون أنيقة أيضًا. ومع ذلك ، تتطلب السجاد صيانة أكثر من الأرضيات الصلبة ، ولن تدوم مدى الحياة. وأضاف أومان: “ضع في اعتبارك أن السجاد يتراكم مسببات الحساسية والبقع مع مرور الوقت ، مما يعني أنها تتطلب تنظيفًا متكررًا ، ويجب استبدالها كل 5 إلى 15 عامًا”. قد تلاحظ أن علامات السجاد الخاصة بك تسبب هجمات الحساسية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذه الأرضيات عرضة أيضًا لتلف المياه ، وعموما أقل متانة من الأرضيات الصلبة. في النهاية ، صرح Aumann ، “إذا كنت تتطلع إلى زيادة قيمة الممتلكات الخاصة بك (وعائد الاستثمار الخاص بك) ، فإن الأرضيات الصلبة هي الخيار الأفضل.”