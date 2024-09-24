أسباب رئيسية للتفكير في التحول إلى حصيرة تجفيف حجرية لمطبخك

بعد هذه المقدمة، قد تبدو حصائر التجفيف الحجرية جيدة للغاية لدرجة يصعب تصديقها. والحقيقة هي أنه على الرغم من وجود بعض الجوانب السلبية لها، إلا أنه لا يزال هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها. أولاً، قد تكون حصائر التجفيف الحجرية أكثر تكلفة من أسطح التجفيف الأخرى. في حين أن منشفة الأطباق أو حصيرة التجفيف قد تكلفك بضعة دولارات فقط، فإن حصيرة التجفيف الحجرية عالية الجودة للمطبخ من المرجح أن تكلف حوالي 20 دولارًا (على الرغم من أن بعض العلامات التجارية الفاخرة يمكن أن تصل إلى 95 دولارًا). ومع ذلك، لا ينبغي أن يكون هذا السعر رادعًا بالضرورة، حيث يمكن أن تدوم لسنوات. مع العناية المناسبة، قد تكون سطح التجفيف الوحيد الذي تحتاج إلى شرائه، مما يمنع النفايات من رمي المناشف القديمة والحصائر الأخرى.

من أجل التأكد من أن حصيرة تجفيف الحجر يفعل تدوم مدى الحياة، وهناك بعض النصائح التي يجب وضعها في الاعتبار. في حين أن هذه الأحجار مرنة بشكل عام للاستخدام اليومي، إلا أنها يمكن أن تصبح ملطخة؛ لحسن الحظ، يمكن للصنفرة الخفيفة بورق صنفرة ناعم جدًا إزالة أي علامات قبيحة. اعتمادًا على تعليمات العناية بالمنتج، قد تتمكن أيضًا من استخدام بيروكسيد الهيدروجين على الحجر لإزالة العلامات. بمرور الوقت، ستصبح حصيرة تجفيف الحجر مشبعة، لكن تجفيفها سهل مثل دعمها على حائط المطبخ الخاص بك، لتوفير تدفق هواء كافٍ حولها. أحد الاعتبارات الأخيرة عند التبديل إلى حصيرة تجفيف الحجر هو أنها ليست ناعمة و استطاع (نظريًا) قد يتسبب وضع طبق هش للغاية على الأرض في تشققه، ولكن مع توخي الحذر، لا ينبغي أن يكون هذا الأمر مصدر قلق. أياً كان دافعك (اقتصادي أو صحي أو عملي)، فإن السجادة الحجرية قد تكون ضرورية لمطبخك.