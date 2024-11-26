أسرار تصميم الستائر المخملية البنية لإتقان الاتجاه السائد في منزلك

تساعد الستائر على إضافة مظهر لأي مساحة، ومع ظلال اللون البني في الأسلوب كنوع من الإصدار الجديد من الألوان المحايدة، إحدى الطرق السهلة لدمج هذا الاتجاه في منزلك هي الستائر المخملية البنية. ومع ذلك، فإن التزيين بأنماط الستائر الشائعة، مثل المخمل البني، قد يتطلب بعض إرشادات الخبراء. لحسن الحظ، تحدثت House Digest حصريًا مع Erika Dale، المصممة الداخلية / مؤسسة Erika Dale Interior Design لمعرفة المزيد حول إضافة ستائر مخملية بنية إلى مساحتك الخاصة.
يوضح ديل: “تضيف الستائر المخملية نسيجًا رائعًا وغنيًا إلى المساحة، خاصة عندما يكون القماش ذو لون بني ترابي دافئ”. “إنها تبدو فخمة وبعيدة عن الأرض في نفس الوقت، وتوازن فريد ورائع. ويمكن تصميمها في مساحات محايدة لإضافة لمسة من التباين، أو في تصميمات داخلية أكثر ألوانًا لتأسيس المساحة وإضافة الرقي.” إذا كنت مهتمًا بتجربة الستائر المخملية البنية، فاطلع على ما قاله ديل عن جاذبية هذا الاتجاه وعيوبه، بالإضافة إلى مزيد من التفاصيل لجعله مثاليًا في منزلك.
إيجابيات وسلبيات الستائر المخملية البنية
في حين أن الستائر المخملية البنية يمكن أن تضيف لمسة فريدة إلى مساحتك، مثل جميع الاتجاهات، إلا أنها تأتي مع مزاياها وعيوبها. في حديث حصري مع House Digest، أوضح ديل إيجابيات وسلبيات هذا الأسلوب. “الستائر المخملية البنية تقدم بيانًا جميلًا ومثيرًا، في حين أنها لا تزال محايدة عضويًا. إنها ثنائية نادرة ترضي الجماهير وتعمل في العديد من الجماليات المختلفة،” يشارك ديل. “الجانب السلبي الوحيد للستائر المخملية الداكنة هو أنها تميل إلى تصفية الكثير من الضوء، لذا تأكد من استخدامها في مساحة بها كمية جيدة من الضوء الطبيعي أو قم بتعليقها على نطاق أوسع حول إطار النافذة للتأكد من أنها لا تحجب الضوء الطبيعي.” لا تمنع الكثير من فتح النافذة.”
يشرح ديل كيف يمكن أن يبدو هذا الاتجاه رائعًا في التصميمات الداخلية الحديثة للمنزل التقليدي أو الحديث. وتقترح أيضًا أن الاهتمام بالنغمات مهم بشكل خاص في المنازل المستوحاة من منتصف القرن أو إذا كنت تحب الديكور الملون في مساحتك الخاصة، حيث قد تتعارض الأنماط. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تحديد نظام ألوان لمنزلك، فراجع هذه النصائح حول إنشاء لوحة ألوان متماسكة.
ما هو اللون البني المناسب لمنزلك؟
إذا كنت تحاول أن تكون على أحدث صيحات الموضة، فربما تتساءل عن اللون البني المناسب لمنزلك. عندما تحدثت House Digest حصريًا مع ديل، قدمت بعض الأفكار حول إصدارات اللون التي يجب مراعاتها. “يحظى اللون البني بشعبية كبيرة في الوقت الحالي، خاصة عند اختيار الألوان الرائجة فقط: لون بني شوكولاتة عميق ولكن غير مشبع بشكل مفرط، ولون بني نحاسي غني يحده الخردل، ولون القهوة مع الحليب المتوسط، ولون الصدأ الداكن الذي “يمزج اللون العنابي والبني” ، أعطى ديل كأمثلة. تشير ديل إلى أنها تميل إلى الجمع بين درجات اللون البني الغنية والمحايدة مع الأنماط المحايدة التقليدية والدافئة، في حين أن اللون البني ذو النغمات المشبعة، مثل الصدأ أو الخردل، أفضل لمظهر منتصف القرن أو المساحات التي تحتوي على مجموعة من الألوان.
“إن الحصول على النغمات والتشبع بشكل صحيح أمر مهم مع الظلال البنية للتأكد من أنها تبدو صحيحة تمامًا، لذا تسوق من بائعي التجزئة حيث يمكنك إما رؤية الستائر شخصيًا أو استخدام بائع تجزئة عبر الإنترنت يحتوي على الكثير من صور المراجعة الحقيقية.” يقترح المصمم الداخلي West Elm وAnthropologie وPottery Barn وTarget وWayfair وAmazon للحصول على الستائر المثالية لمنزلك، كما يؤكد على أهمية قراءة التقييمات إذا كنت تتسوق عبر الإنترنت. لحسن الحظ، أصبح اختيار ديكور المنزل المناسب أسهل بكثير مع نصائح Pinterest المفيدة.