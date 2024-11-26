أسرار تصميم الستائر المخملية البنية لإتقان الاتجاه السائد في منزلك

تساعد الستائر على إضافة مظهر لأي مساحة، ومع ظلال اللون البني في الأسلوب كنوع من الإصدار الجديد من الألوان المحايدة، إحدى الطرق السهلة لدمج هذا الاتجاه في منزلك هي الستائر المخملية البنية. ومع ذلك، فإن التزيين بأنماط الستائر الشائعة، مثل المخمل البني، قد يتطلب بعض إرشادات الخبراء. لحسن الحظ، تحدثت House Digest حصريًا مع Erika Dale، المصممة الداخلية / مؤسسة Erika Dale Interior Design لمعرفة المزيد حول إضافة ستائر مخملية بنية إلى مساحتك الخاصة.

يوضح ديل: “تضيف الستائر المخملية نسيجًا رائعًا وغنيًا إلى المساحة، خاصة عندما يكون القماش ذو لون بني ترابي دافئ”. “إنها تبدو فخمة وبعيدة عن الأرض في نفس الوقت، وتوازن فريد ورائع. ويمكن تصميمها في مساحات محايدة لإضافة لمسة من التباين، أو في تصميمات داخلية أكثر ألوانًا لتأسيس المساحة وإضافة الرقي.” إذا كنت مهتمًا بتجربة الستائر المخملية البنية، فاطلع على ما قاله ديل عن جاذبية هذا الاتجاه وعيوبه، بالإضافة إلى مزيد من التفاصيل لجعله مثاليًا في منزلك.