أسطورة الهندباء المخيفة يجب أن تتوقف عن الاعتقاد

على الرغم من زهرةها الصفراء البهيجة ، فإن الهندباء المتواضعة (Taraxacum officinale) غالبًا ما تحصل على سمعة سيئة. بالنسبة للبستانيين ، إنها حشائش غير مرحب بها تنبثق حيث لا يطل عليها أقل. ولكن بين أصحاب الحيوانات الأليفة ، تم تجميع الهندباء عن طريق الخطأ مع نباتات أكثر خطورة ، وذلك بفضل أسطورة طويلة الأمد: إنها سامة للقطط والكلاب.
قبل أن يطلب الطبيب البيطري في حالة من الذعر لأن صديقك الفروي أخذ لدغة ، خذ استراحة لأن هذه الأسطورة هي فقط: أسطورة. على عكس الزنابق ، التي هي من بين النباتات التي يجب ألا تنموها أبدًا في منزل مع حيوانات أليفة بسبب سميتها ، فإن الهندباء غير سامة وآمنة للحيوانات الأليفة لتتخذه بالاعتدال.
إنها ليست فقط آمنة بكميات صغيرة ، ولكن الهندباء مغذية بشكل مدهش ويمكن أن تعمل حتى كأسمدة مثالية لحديقتك. الأوراق ، على وجه الخصوص ، غنية بالفيتامينات A و C و K و E ، وكذلك الكالسيوم والحديد. بالطبع ، الاعتدال هو المفتاح ، لأن الكثير من أي نبات يمكن أن يزعج معدة حيوانك الأليف. لكن كن مطمئنًا إلى أن هذا الحشائش لن يضمن إجراء مكالمة مصابة بمكتب الطبيب البيطري في أي وقت قريب.
من أين أتت أسطورة الهندباء؟
لذا ، من أين أتت هذه الأسطورة المستمرة؟ على الرغم من عدم وجود قصة أصل نهائية ، فمن المحتمل أن تنطلق من الارتباك بسبب التجارب المباشرة والقلق على سلامة الحيوانات الأليفة. إذا أصيب حيوانك الأليف ، أو حيوانك الأليف لشخص تعرفه ، بعد تناول الهندباء ، فمن المحتمل أن يكون السبب هو المصنع نفسه بل المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب التي ربما تم رشها.
نظرًا لأن الهندباء تعتبر حشائشًا ، فهي تعامل بشكل متكرر بالمواد الكيميائية للحفاظ على المروج خالية منها ، وهذه المواد الكيميائية هي التي يمكن أن تجعل الحيوانات الأليفة مريضًا. على الرغم من أن تسمم مبيدات الأعشاب نادر عند استخدامه بشكل صحيح ، فإن العلامة الأكثر شيوعًا على أنه قد تؤثر على حيوانك الأليف هي أنه إذا كان يعرض مشكلات معوية مستمرة.
مع مرور الوقت ، كان أصحاب الحيوانات الأليفة الذين رأوا حيواناتهم الأليفة يمرضون بعد تناولها من أنباء ربما ظنوا عن طريق الخطأ أن الاتساع هو أن ينطقوا بالاتصال بدلاً من مبيدات الأعشاب التي كانت موجودة. وهذا هو السبب في أنه من المهم معرفة ما إذا كانت الهندباء التي يتم مضغها عليها قد تم التعامل معها بالمواد الكيميائية أم لا ، ويستحق النظر في خيارات طبيعية لقتل الهندباء في حديقتك إذا كان لديك حيوان أليف في المنزل. الهندباء التي تنمو في التربة غير المعالجة ليست آمنة فحسب ، بل إنها مفيدة في الاعتدال.