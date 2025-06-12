أسطورة الهندباء المخيفة يجب أن تتوقف عن الاعتقاد

على الرغم من زهرةها الصفراء البهيجة ، فإن الهندباء المتواضعة (Taraxacum officinale) غالبًا ما تحصل على سمعة سيئة. بالنسبة للبستانيين ، إنها حشائش غير مرحب بها تنبثق حيث لا يطل عليها أقل. ولكن بين أصحاب الحيوانات الأليفة ، تم تجميع الهندباء عن طريق الخطأ مع نباتات أكثر خطورة ، وذلك بفضل أسطورة طويلة الأمد: إنها سامة للقطط والكلاب.

قبل أن يطلب الطبيب البيطري في حالة من الذعر لأن صديقك الفروي أخذ لدغة ، خذ استراحة لأن هذه الأسطورة هي فقط: أسطورة. على عكس الزنابق ، التي هي من بين النباتات التي يجب ألا تنموها أبدًا في منزل مع حيوانات أليفة بسبب سميتها ، فإن الهندباء غير سامة وآمنة للحيوانات الأليفة لتتخذه بالاعتدال.

إنها ليست فقط آمنة بكميات صغيرة ، ولكن الهندباء مغذية بشكل مدهش ويمكن أن تعمل حتى كأسمدة مثالية لحديقتك. الأوراق ، على وجه الخصوص ، غنية بالفيتامينات A و C و K و E ، وكذلك الكالسيوم والحديد. بالطبع ، الاعتدال هو المفتاح ، لأن الكثير من أي نبات يمكن أن يزعج معدة حيوانك الأليف. لكن كن مطمئنًا إلى أن هذا الحشائش لن يضمن إجراء مكالمة مصابة بمكتب الطبيب البيطري في أي وقت قريب.