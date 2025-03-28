أسطورة كوبر فلاج تستمر في النمو من أجل ديوك

رياضة
أسطورة كوبر فلاج تستمر في النمو من أجل ديوك

الطفل لا يغمض. يطلبون منه أن يحمل المنزل الذي بنيه المدرب K إلى بطولة وطنية إذا كان بإمكانه ، وليس مهمة: مستحيل بالنسبة له.

لقد عبرت جسم الطلاب وقاعدة المعجبين أصابعهم أن Cooper Flagg يمكنها لعب ثلاث مباريات أخرى قبل أن يأخذ مواهبه إلى قمة مسودة الدوري الاميركي للمحترفين.

لقد تفتخروا به في ولاية ماين ، قبل أن ينفجرهم في دورهام ، وفي ليلة الخميس ، تعرضوا لفاتينه في شرق الإقليمية الحلو 16 في مركز برودنشال عندما توقف ديوك عن عودة أريزونا الغاضبة ، 100-93 في مركز برودنسيال في نيوارك ، لإقامة مواجهة يوم السبت مع ألاباما.

الأسطورة المتنامية لـ Cooper Flagg (30 نقطة ، سبع تمريرات ، ست كرات مرتدة ، ثلاث كتل) في لقطة واحدة:

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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