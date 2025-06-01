أسهل DIY لصنع براز الفطر لمساحة الفناء الخاصة بك

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هل حصلت على عدد قليل من الأواني القديمة والصحون النباتية ملقاة؟ لا تتخلص منهم. بدلاً من ذلك ، فكر في وضع مهاراتك الإبداعية في الاختبار لتحويلها إلى براز فطر غريب الأطوار للمساعدة في زيادة مساحة المعيشة في الهواء الطلق. هذا DIY سهل للغاية لدرجة أنك قد لا تمانع أيضًا في الخروج وشراء بعض الصحون والأواني لاستخدامها لهذا الغرض إذا لم يكن لديك بالفعل بعضها في متناول اليد. كل ما عليك فعله هو قلب الأواني النباتية رأسًا على عقب بحيث يواجه المؤخرة إلى الأعلى وألصق الصحن على ظهرها في مواجهة أسفل. ارسم دوائر بيضاء على الصحن بحيث تشبه البراز النهائي الفطر.
يمكنك استخدام الأواني والصحون الصغيرة لإنشاء البراز الذي يمثل الحجم المثالي للأطفال. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام الأواني العملاقة والصحون لبناء براز الفطر بحجم البالغين إذا لزم الأمر. فقط ضع في اعتبارك أن شراء الإمدادات الأكبر سيكون استثمارًا أكبر. إن الشيء العظيم في هذه الطريقة الإبداعية لإعادة استخدام وعاء الغراس القديم هو أنه قابل للتخصيص بالكامل. يمكنك رسم الوعاء والصحن أي لون ترغب في تخصيصه. لمزيد من الراحة ، قد ترغب أيضًا في وضع وسائد مستديرة في الجزء العلوي من الصحن.
كيفية إنشاء براز الفطر مع الأواني والصحون النباتية
لإنشاء فكرة الفناء في الهواء الطلق ، ابدأ بجمع إمداداتك. كل ما ستحتاجه هو أن العديد من الأواني والصحون النباتية كما هو مطلوب لعدد البراز الذي تريده ، والطلاء الرش ، وملفات مانعة للتسرب ، وطلاء الأكريليك الأبيض ، وفرشاة الطلاء ، ومواد لاصقة قوية في الهواء الطلق. طلاء وعاء وصحون أولا. فكر في استخدام الطلاء الرش للون الأساسي لجعل العملية أسهل. لا تنسى حماية الفناء أو الممر عن طريق وضع قماش القنب أو قطعة كبيرة من الورق المقوى قبل تطبيق الطلاء. بعد ذلك ، قم برسم الدوائر البيضاء على صحن النبات باستخدام فرشاة وطلاء أكريليك بحيث يشبه الفطر.
إذا كنت تخطط لوضع وسائد على برازك ، فيمكنك ترك الصحون كما هي وتزيين وسائد الأثاث في الهواء الطلق لتشبه الجزء العلوي من الفطر بدلاً من ذلك. للقيام بذلك ، يمكنك ببساطة شراء عنصر مثل وسائد كرسي Bistro في الهواء الطلق Idee-Home بلون من اختيارك واستخدام الطلاء الأكريليك الأبيض وفرشاة لإضافة دوائر بيضاء في الأعلى. بعد أن تم رسم جميع المواد الخاصة بك وتجفيفها ، ضع طبقة من مانع التسرب. سيساعد هذا في ضمان حماية الطلاء أثناء الخارج في العناصر. يعد طلاء رذاذ الغطاء الذي يرتديه رسام الصدأ هذا خيارًا جيدًا للأواني والصحون. بعد ذلك يجف ، قم بلصق صحنك إلى الجزء العلوي من الأواني باستخدام الغراء الصديق في الهواء الطلق ، مثل لاصق المناظر الطبيعية الأظافر السائل. يمكنك بعد ذلك إضافة وسادة مزخرفة في الأعلى أو ترك الصحن المزين هناك بدلاً من ذلك.