أسهل DIY لصنع براز الفطر لمساحة الفناء الخاصة بك

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هل حصلت على عدد قليل من الأواني القديمة والصحون النباتية ملقاة؟ لا تتخلص منهم. بدلاً من ذلك ، فكر في وضع مهاراتك الإبداعية في الاختبار لتحويلها إلى براز فطر غريب الأطوار للمساعدة في زيادة مساحة المعيشة في الهواء الطلق. هذا DIY سهل للغاية لدرجة أنك قد لا تمانع أيضًا في الخروج وشراء بعض الصحون والأواني لاستخدامها لهذا الغرض إذا لم يكن لديك بالفعل بعضها في متناول اليد. كل ما عليك فعله هو قلب الأواني النباتية رأسًا على عقب بحيث يواجه المؤخرة إلى الأعلى وألصق الصحن على ظهرها في مواجهة أسفل. ارسم دوائر بيضاء على الصحن بحيث تشبه البراز النهائي الفطر.

يمكنك استخدام الأواني والصحون الصغيرة لإنشاء البراز الذي يمثل الحجم المثالي للأطفال. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام الأواني العملاقة والصحون لبناء براز الفطر بحجم البالغين إذا لزم الأمر. فقط ضع في اعتبارك أن شراء الإمدادات الأكبر سيكون استثمارًا أكبر. إن الشيء العظيم في هذه الطريقة الإبداعية لإعادة استخدام وعاء الغراس القديم هو أنه قابل للتخصيص بالكامل. يمكنك رسم الوعاء والصحن أي لون ترغب في تخصيصه. لمزيد من الراحة ، قد ترغب أيضًا في وضع وسائد مستديرة في الجزء العلوي من الصحن.