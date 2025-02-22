أسوأ ألوان أجهزة المطبخ التي يجب تجنبها ، وفقًا لخبير تصميم

عندما تقضي ساعات أو حتى أيام (أسابيع؟) تصميم وتزيين مطبخك ، لا شيء أكثر إزعاجًا من الأجهزة التي لا تتطابق أو تتدفق مع جماليتك. على الرغم من أنه يمكنك إعطاء عناصر مثل غسالة الصحون العادية ترقية أنيقة على الميزانية ، وأحيانًا الثلاجات ، والمواقد ، وحتى صانعي القهوة هم مجرد جزء ضروري (ولطيف) من تخطيطك الذي يجب تزيينه. على الرغم من أن هناك الكثير من الخيارات لمحاولة جعلها أكثر أناقة ، إلا أن هناك ألوانًا يجب أن تتجنبها بالتأكيد عند الترقية أو الخروج من مطبخك. في الواقع ، وفقًا لـ Artem Kropovinsky ، المؤسس والمصمم الرئيسي في Arsight ، هناك ظلال مثل “أصفر مشرق ، أبيض ، (و) Pastel Pink and Green” ، هي بعضها قد ترغب في الابتعاد عن الفضاء الخاص بك ، حيث يمكنهم تحديد تاريخك أو الحد من ما يمكنك فعله به.

خلال مقابلة حصرية مع House Digest ، أوضح Kropovinksky سبب عدم وجود ألوان معينة لأجهزة المطبخ الخاصة بك. “يمكن أن تكون ألوان أصفر ونيون زاهية ساحقة لأن هذه النغمات تتعارض بسهولة مع أنماط المطبخ القياسية” ، كما أشار. “تؤثر الأجهزة بألوان مختلفة على المظهر البصري للمطبخ.” إذا اخترت شيئًا بصوت عالٍ للغاية ، فقد يجعل مساحتك تشعر بالفوضى بدلاً من مكان تهدئة حيث يحب الناس التجمع.