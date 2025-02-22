أسوأ ألوان أجهزة المطبخ التي يجب تجنبها ، وفقًا لخبير تصميم

عندما تقضي ساعات أو حتى أيام (أسابيع؟) تصميم وتزيين مطبخك ، لا شيء أكثر إزعاجًا من الأجهزة التي لا تتطابق أو تتدفق مع جماليتك. على الرغم من أنه يمكنك إعطاء عناصر مثل غسالة الصحون العادية ترقية أنيقة على الميزانية ، وأحيانًا الثلاجات ، والمواقد ، وحتى صانعي القهوة هم مجرد جزء ضروري (ولطيف) من تخطيطك الذي يجب تزيينه. على الرغم من أن هناك الكثير من الخيارات لمحاولة جعلها أكثر أناقة ، إلا أن هناك ألوانًا يجب أن تتجنبها بالتأكيد عند الترقية أو الخروج من مطبخك. في الواقع ، وفقًا لـ Artem Kropovinsky ، المؤسس والمصمم الرئيسي في Arsight ، هناك ظلال مثل “أصفر مشرق ، أبيض ، (و) Pastel Pink and Green” ، هي بعضها قد ترغب في الابتعاد عن الفضاء الخاص بك ، حيث يمكنهم تحديد تاريخك أو الحد من ما يمكنك فعله به.
خلال مقابلة حصرية مع House Digest ، أوضح Kropovinksky سبب عدم وجود ألوان معينة لأجهزة المطبخ الخاصة بك. “يمكن أن تكون ألوان أصفر ونيون زاهية ساحقة لأن هذه النغمات تتعارض بسهولة مع أنماط المطبخ القياسية” ، كما أشار. “تؤثر الأجهزة بألوان مختلفة على المظهر البصري للمطبخ.” إذا اخترت شيئًا بصوت عالٍ للغاية ، فقد يجعل مساحتك تشعر بالفوضى بدلاً من مكان تهدئة حيث يحب الناس التجمع.
تجنب الألوان المشرقة أو الباستيل والأبيض خارج
على الرغم من أن الأجهزة البيضاء عادة ما تكون خيارًا آمنًا لأن تصميمات المطبخ الأبيض ستخرج من الأناقة (أو إلى نحو ذلك ، يقول اتجاهات الديكور الداخلي) ، يقول Kropovinsky إنها ليست دائمًا أفضل رهان. وقال: “تفشل الألوان البيضاء والبيج في العمر بشكل جيد لأنها تظهر بسهولة علامات التآكل وتطوير البقع”. وليست مجرد أجهزة بيضاء. “النظر في متطلبات الصيانة لأجهزة المطبخ لأن التشطيبات عالية اللمعان تكشف عن بصمات الأصابع والنغمات الداكنة تميل إلى عرض الغبار والتلطيف” ، قال. ستساعد هذه النصائح المفيدة في الحفاظ على مطبخك مرتبة وطازجة ، حيث أن جمالية قذرة أو مؤرخة يمكن أن تجعل المنطقة بأكملها تبدو قاتمة.
خلال مقابلته الحصرية مع House Digest ، أشار Kropovinsky أيضًا إلى أن ألوان الباستيل التي قد تعمل في غرف أخرى يمكن أن تؤثر على خياراتك في التصميمات داخل المطبخ. “يمكن أن يبدو الباستيل الوردي أو الأخضر ساحرًا في المطابخ المستوحاة من الطراز القديم ، ولكنه يحد من المرونة في التصميم.” إنها ليست مجرد ألوان مشرقة أو باستيل تحتاج إلى مراعاتها أيضًا. ويضيف كروبوفينسكي: “يمكن أن يخلق أسود غير لامع مظهرًا جذابًا ولكنه قد يغمق مساحة المطبخ ويكشف بسهولة بصمات الأصابع إذا لم يتم الحفاظ عليه بشكل صحيح”. إذا كان لديك مطبخ صغير بالفعل أو لا يحتوي على الكثير من الضوء الطبيعي ، فقد يكون هذا عيبًا كبيرًا ، لذا فكر في المساحة ككل قبل الالتزام بالأجهزة السوداء.
فكر في الألوان أو المواد التي ستتدفق مع مطبخك
قد يبدو أنك أكثر محدودية مع هذه الاقتراحات ، لكن Kropovinsky قدم نصائح مفيدة لاستخدامها عند اختيار الأجهزة لمطبخك خلال مقابلته الحصرية مع House Digest. “فكر في لوحة المطبخ الإجمالية – يجب أن تعمل الأجهزة مع جميع عناصر التصميم بما في ذلك الخزائن وأسطح المنازل والأرضيات” ، نصح القراء. “يحافظ الفولاذ المقاوم للصدأ والأجهزة البيضاء والمسلسل الكلاسيكية على جاذبيتها عبر الزمن لأنها تعمل بشكل رائع مع أنماط التصميم المختلفة.” قد يظن البعض أن الفولاذ المقاوم للصدأ ، وهو اللون العصري الذي كان يعود مرة أخرى ، قديم ، لكن كروبوفينسكي يقول إن النداء يكمن في مدى تنوع هذا الخيارات البيضاء الكلاسيكية ، والخيارات الجاهزة للوحة عندما يتعلق الأمر بمطابقة العناصر الأخرى في المطبخ.
على الرغم من أن هناك دائمًا القليل من الأجهزة الملونة التي تختارها (على سبيل المثال ، إذا كان لديك مطبخ ملون أو عتيق ، فقد يكون ثلاجات الباستيل أو الباستيل هو ما تحتاجه) ، إلا أن Kropovinsky يلاحظ أنه تصميم المطبخ بأكمله مهم حقًا. “يجب أن يتكامل لون الأجهزة بسلاسة في التصميم من أجل ظهور موحد أو بمثابة قطعة بيان إذا تم اختيارها عن قصد.” مع وضع نصيحته في الاعتبار ، يمكنك التسوق أكثر ذكاءً ليس أكثر صعوبة وضمان أن يكون مطبخك دائمًا في الأناقة.