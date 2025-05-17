أسوأ الأماكن لتنمية دالياس ولماذا يجب عليك تجنبها بأي ثمن

تُعرف Dahlias بأنها زهور سهلة النمو ، ولكن معرفة مكان زراعة Dahlias الخاص بك يمكن أن تكون ذات أهمية خاصة. سواء كنت تزرعها في حاوية أو تزرعها في الأرض ، فهناك مناطق معينة يجب عليك تجنبها عندما يتعلق الأمر بزراعة الدهلياس. تشمل أسوأ المواقع لتنميتها الأواني الضحلة ، والمواقع في الحد الأقصى للظل ، في أي مكان مع تربة مندي ، في المناخات الساخنة أو الرطبة ، وفي أسرة الحديقة المزدحمة. يمكن أن تؤدي هذه الشروط إلى انخفاض إنتاج الزهور بالإضافة إلى جعلها أكثر عرضة للأمراض. يمكن أن يؤثر الإجهاد المتسق والطول المطول على صحتك العامة في داليا ، مما يزيد من فرص الصغار أو حتى أقل ، يزهر مع سيقان ضعيفة.
مثل الإزهار الأخرى ، تتطلب Dahlias شروطًا محددة لتزدهر. بدءًا من الدرنات ، أو جذور النشوية الصغيرة تحت الأرض ، يمكن أن تنمو الدالياس في حاوية أو يزرعها مباشرة في الأرض مثل البطاطس. بينما تجلس الدرنات أسفل التربة ، تخزن الطاقة في الربيع التالي ، مما ينتج عنه في النهاية أزهار في منتصف الصيف ليسقط. مثالي لحدائق الحاويات ، أو أسرّة الحدائق ، أو كحدود ، تأتي دالياس في مجموعة من الألوان والأحجام. نشأت في المكسيك ، يزدهر دالياس كمعمرة في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية 8-10. ومع ذلك ، في المناطق الباردة مثل 3-7 ، يمكن أن تنمو كوحدة سنوية يجب إعادة زراعتها كل عام. على الرغم من أن هناك الكثير الذي تحتاج إلى معرفته قبل زراعة Dahlias ، فإن العثور على التوازن الصحيح في حديقتك يمكن أن يكون المفتاح للحفاظ على أزهار جميلة غنية بالألوان سنة بعد عام
الظروف التي يجب تجنبها عند زراعة الدالياس
يمكن أن يؤدي زراعة Dahlias في بيئة غير مرضية في نهاية المطاف إلى نبات غير صحي. بالنسبة للمبتدئين ، عندما تقتصر على وعاء صغير جدًا ، يمكن لـ Dahlias أن يكافح من أجل تطوير نظام الجذر الخاص بهم. لهذا السبب يوصي الخبراء بزراعة Dahlias في حاوية بعرض 12 بوصة على الأقل ، وعميقة ، لاستيعاب نموهم. أو ، بالنسبة للزراعة الأرضية ، قم بزراعة معظم الدالياس على الأقل من 12 إلى 18 بوصة ، ويفضل أن يكون 18 بوصة ، لذلك لديهم مساحة نمو وافرة. إن ازدحامهم قريبًا جدًا من بعضها البعض يمكن أن يقلل من تدفق الهواء ، مما يخلق جيوبًا من الهواء الرطب الذي يمكن أن يتسبب في انتشار الجعة المسحوقة ويسهل انتشار الآفات.
شيء آخر يجب مراعاته هو أن Dahlias تفضل الشمس الكاملة على الظل الجزئي فقط ، مع ما لا يقل عن نصف يوم من أشعة الشمس المباشرة. كما أنها لا تتسامح مع التربة المغلقة ويحتاجون إلى تصريف كافٍ ، أو يمكنهم الخضوع لتعفن الجذر. أفضل طريقة هي استخدام الري العميق والمتكرر ، فقط إعطاء نباتاتك مشروبًا عندما يكون التربة السطحية جافة تمامًا. لن يزدهر دالياس في الطقس الحار الرطب. في الواقع ، يمكن للحرارة القمعية – التي تزيد عن 90 درجة فهرنهايت – إضعافها ، مما يؤدي إلى المماطلة الخاصة بك وحتى لا تزدهر. يمكن أن يساعد إبقائها في برودة مع ضباب من الماء في تقليل درجة حرارتها والهواء المحيط خلال فترات الطقس القاسي.