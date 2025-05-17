أسوأ الأماكن لتنمية دالياس ولماذا يجب عليك تجنبها بأي ثمن

تُعرف Dahlias بأنها زهور سهلة النمو ، ولكن معرفة مكان زراعة Dahlias الخاص بك يمكن أن تكون ذات أهمية خاصة. سواء كنت تزرعها في حاوية أو تزرعها في الأرض ، فهناك مناطق معينة يجب عليك تجنبها عندما يتعلق الأمر بزراعة الدهلياس. تشمل أسوأ المواقع لتنميتها الأواني الضحلة ، والمواقع في الحد الأقصى للظل ، في أي مكان مع تربة مندي ، في المناخات الساخنة أو الرطبة ، وفي أسرة الحديقة المزدحمة. يمكن أن تؤدي هذه الشروط إلى انخفاض إنتاج الزهور بالإضافة إلى جعلها أكثر عرضة للأمراض. يمكن أن يؤثر الإجهاد المتسق والطول المطول على صحتك العامة في داليا ، مما يزيد من فرص الصغار أو حتى أقل ، يزهر مع سيقان ضعيفة.

مثل الإزهار الأخرى ، تتطلب Dahlias شروطًا محددة لتزدهر. بدءًا من الدرنات ، أو جذور النشوية الصغيرة تحت الأرض ، يمكن أن تنمو الدالياس في حاوية أو يزرعها مباشرة في الأرض مثل البطاطس. بينما تجلس الدرنات أسفل التربة ، تخزن الطاقة في الربيع التالي ، مما ينتج عنه في النهاية أزهار في منتصف الصيف ليسقط. مثالي لحدائق الحاويات ، أو أسرّة الحدائق ، أو كحدود ، تأتي دالياس في مجموعة من الألوان والأحجام. نشأت في المكسيك ، يزدهر دالياس كمعمرة في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية 8-10. ومع ذلك ، في المناطق الباردة مثل 3-7 ، يمكن أن تنمو كوحدة سنوية يجب إعادة زراعتها كل عام. على الرغم من أن هناك الكثير الذي تحتاج إلى معرفته قبل زراعة Dahlias ، فإن العثور على التوازن الصحيح في حديقتك يمكن أن يكون المفتاح للحفاظ على أزهار جميلة غنية بالألوان سنة بعد عام