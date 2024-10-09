أشياء يجب أن تعرفها عن مرشحات المياه الجاذبية قبل شراء واحدة

بالنسبة لشيء بسيط جدًا، من المؤكد أن شرب الماء يمكن أن يصبح معقدًا، على الأقل عندما يحين وقت اختيار مرشح. هناك مجموعة مذهلة تقريبًا من مرشحات المياه المتاحة للشراء، بدءًا من مرشحات مياه الإبريق المدمجة وحتى مرشحات المياه الموجودة تحت الحوض. العديد من مرشحات المياه الشخصية الأكثر شيوعًا تعمل بالجاذبية، مما يعني أنها تستخدم الجاذبية لسحب المياه من خلال المرشح.

تعتبر مرشحات الجاذبية واضحة ومباشرة: ما عليك سوى صب الماء في الحجرة العلوية والانتظار حتى يقطر من خلال الفلتر إلى الحجرة السفلية، حيث يمكنك الوصول إليه من خلال حنفية. إنها لا تحتاج إلى مضخات أو طاقة أو وصلات سباكة، لذا فهي مشهورة للتخييم وحقائب الظهر. لكن العديد من الأشخاص يحبون أيضًا استخدامها في المنزل، فعلامة بيركي التجارية هي العلامة التجارية المفضلة لدى الجميع.

على الرغم من أن مرشحات الجاذبية كانت موجودة منذ فترة طويلة، إلا أن تقنية المرشح تطورت على مر السنين. اليوم، يتم تصنيعها عادةً من مواد مثل الكربون المنشط والسيراميك والراتنج. لكن مرشحات المياه الجاذبية تواجه بعض المنافسة الشديدة في هذه الأيام، بما في ذلك مرشحات الأشعة فوق البنفسجية ومرشحات التناضح العكسي. قبل أن تختار مرشح الجاذبية، إليك ما يجب معرفته.