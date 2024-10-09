أشياء يجب أن تعرفها عن مرشحات المياه الجاذبية قبل شراء واحدة

بالنسبة لشيء بسيط جدًا، من المؤكد أن شرب الماء يمكن أن يصبح معقدًا، على الأقل عندما يحين وقت اختيار مرشح. هناك مجموعة مذهلة تقريبًا من مرشحات المياه المتاحة للشراء، بدءًا من مرشحات مياه الإبريق المدمجة وحتى مرشحات المياه الموجودة تحت الحوض. العديد من مرشحات المياه الشخصية الأكثر شيوعًا تعمل بالجاذبية، مما يعني أنها تستخدم الجاذبية لسحب المياه من خلال المرشح.
تعتبر مرشحات الجاذبية واضحة ومباشرة: ما عليك سوى صب الماء في الحجرة العلوية والانتظار حتى يقطر من خلال الفلتر إلى الحجرة السفلية، حيث يمكنك الوصول إليه من خلال حنفية. إنها لا تحتاج إلى مضخات أو طاقة أو وصلات سباكة، لذا فهي مشهورة للتخييم وحقائب الظهر. لكن العديد من الأشخاص يحبون أيضًا استخدامها في المنزل، فعلامة بيركي التجارية هي العلامة التجارية المفضلة لدى الجميع.
على الرغم من أن مرشحات الجاذبية كانت موجودة منذ فترة طويلة، إلا أن تقنية المرشح تطورت على مر السنين. اليوم، يتم تصنيعها عادةً من مواد مثل الكربون المنشط والسيراميك والراتنج. لكن مرشحات المياه الجاذبية تواجه بعض المنافسة الشديدة في هذه الأيام، بما في ذلك مرشحات الأشعة فوق البنفسجية ومرشحات التناضح العكسي. قبل أن تختار مرشح الجاذبية، إليك ما يجب معرفته.
مرشحات الجاذبية إيجابيات وسلبيات
الشركات التي تصنع مرشحات الجاذبية تشمل Doulton، وBoroux، وLifestra، وWaterdrop، وGlacier Fresh، وغيرها. لكن مرشح الجاذبية الأكثر كلاسيكية يجب أن يكون Berkey. هذه الأنظمة لديها العديد من الايجابيات. إنها سهلة الاستخدام، ولا تتطلب أي تركيب ولا تتطلب سوى القليل من الصيانة على المدى الطويل، بالإضافة إلى تنظيف المرشحات أو تغييرها. إنها تأتي بأحجام كبيرة، مما يسمح لك بتصفية جالونات من الماء في المرة الواحدة بتكلفة معقولة أكثر من مرشح المنزل بأكمله.
ومع ذلك، فإن Berkey على وجه الخصوص يأتي بتكلفة أولية عالية، أعلى حتى من بعض أنظمة التناضح العكسي، على الرغم من عدم اعتمادها من قبل المؤسسة الوطنية للصرف الصحي (NSF). بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك إعادة ملء مرشحات الجاذبية يدويًا ثم الانتظار حتى يقطر الماء من خلال المرشح، الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت. تعد الإصدارات الموضوعة على سطح العمل من هذه الأنظمة مناسبة لتصفية كمية كبيرة من الماء في وقت واحد، ولكنها تشغل مساحة كبيرة مقارنة بالأباريق أو المرشحات الموجودة تحت المغسلة.
من المهم أيضًا مراعاة إمكانيات مرشح مياه معين، سواء كان مرشحًا بالجاذبية أو نوعًا آخر. تعرف على الملوثات الموجودة في ماء الصنبور وابحث عن مرشح تم اختباره لإزالة تلك الملوثات. تقوم مرشحات الجاذبية عادةً بتصفية الكلور والفلور والمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والبكتيريا؛ يقوم البعض أيضًا بتصفية المستحضرات الصيدلانية و”المواد الكيميائية إلى الأبد” أو PFAS. ولكن هذا يختلف حسب العلامة التجارية.