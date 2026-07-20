أصبح الأرجنتيني إنزو فرنانديز كبش فداء نهائي كأس العالم بعد البطاقة الحمراء

عاش إنزو فرنانديز على جانبي العملة العاطفية في كأس العالم.

قبل خمسة أيام، كان هو البطل الذي أنقذ الأرجنتين بهدف التعادل المتأخر المذهل في نصف النهائي ضد إنجلترا.

ولكن على الساحة الرياضية الأكبر، تحول من المنقذ إلى كبش فداء في غضون دقائق.

بطاقته الحمراء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني لم تضع الأرجنتين في موقف محفوف بالمخاطر فحسب، بل جردت حامل اللقب من آخر طريق واقعي للفوز بالمباراة، وسقط في نهاية المطاف أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 FIFA 1-0 في الوقت الإضافي.

وقال ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين: “طرد إنزو… أعتقد أنه كان من الممكن أن يتجنب الحكم البطاقة الصفراء الأولى، لكن هذا هو الحال”. “بالطبع لم يكن يفكر في حجزه بالبطاقة الصفراء الثانية. إنه نهائي كأس العالم وأعتقد أن هناك أشياء كان من الممكن تجنبها.”

وبعد أن عانت بالفعل من خلق أي شيء هجومياً أمام الصحافة الإسبانية الخانقة، فشلت الأرجنتين في تسجيل أي تسديدة في اللائحة.

ومع اقتراب المباراة من الوقت الإضافي، كانت الأرجنتين تأمل في النجاة وإيجاد لحظة عابرة في الهجمات المرتدة لسرقة النصر من بين فكي الهزيمة أمام إسبانيا.

ثم فقد فرنانديز رباطة جأشه.

في الدقيقة 82، تلقى فرنانديز بطاقة صفراء للاعتراض بعد احتجاجه على قرار غير خاطئ من قبل الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش.

لقد كان إنذاراً لا داعي له من أحد قادة الأرجنتين العاطفيين، لكنه سرعان ما أصبح أكثر أهمية مما يتخيله أي شخص.

وبعد عشر دقائق، وقعت الكارثة.

وبينما كان باو كوبارسي يطارد كرة مرتخية بالقرب من خط الوسط، اندفع فرنانديز إلى تحدٍ متهور لم يترك لفينسيتش خيارًا سوى إظهار البطاقة الصفراء الثانية للاعب الوسط الأرجنتيني وبالتالي البطاقة الحمراء. تراجعت الأرجنتين إلى 10 لاعبين مع انتهاء الوقت المحتسب بدل الضائع وبقاء 30 دقيقة إضافية من الوقت الإضافي للعب.

سار فرنانديز ببطء نحو النفق بينما انفجر المشجعون الإسبان، بينما وقف الآلاف من المشجعين الأرجنتينيين صامتين داخل ملعب ميتلايف، مدركين تمامًا أن الجبل أمام فريقهم أصبح فجأة من المستحيل تسلقه.

أصبح فرنانديز سادس لاعب يُطرد على الإطلاق في نهائي كأس العالم FIFA، لينضم إلى واحدة من أكثر قوائم البطولة حصرية وشهرة.

وبدلاً من أن يتذكره الناس بصعقته الصاعقة في مرمى إنجلترا والتي قادت الأرجنتين إلى مباراة البطولة، فإن بطولته ستتضمن إلى الأبد أحد الأخطاء المحددة في المباراة النهائية نفسها.

كان من غير المرجح أن تفوز الأرجنتين، التي سيطرت عليها أسبانيا طوال اليوم، على أي حال، لكن التحدي المتهور الذي قام به فرنانديز كاد أن يطفئهم.