أصح الخضروات التي يمكنك تناولها لخفض ضغط الدم ومنع سرطان القولون في نفس الوقت

في مراجعة عام 2023 التي نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية ، بدا أن استهلاك الجزر يقلل من ضغط الدم في الأشخاص البشريين عبر دراسات متعددة. وقد لوحظ نفس تأثير القلب في دراسة 2021 على الحيوانات من المواد الغذائية. في تلك الدراسة ، أظهرت الفئران التي أعطيت الجزر انخفاضات يمكن ملاحظتها في جميع قراءات ضغط الدم بعد 14 أسبوعًا. وقد يكون ذلك جذابًا إذا كنت ترغب في خفض ضغط الدم بدون أدوية.

تدعم الدراسات السريرية أيضًا الفرضية القائلة بأن الجزر قد يكون غذاءًا رئيسيًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان. على سبيل المثال ، نظرت دراسة عام 2020 من العناصر الغذائية في الإمكانات الوقائية القوللية للجزر في مجموعة موضوع بشري لأكثر من 57000 شخص. أشارت النتائج إلى أن البالغين الذين تناولوا ما بين اثنين وأربعة جزر أسبوعيًا قللوا من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 17 ٪ بالمقارنة مع البالغين الذين لم يأكلوا الجزر. خلصت دراسة أخرى في عام 2022 في الحدود في التغذية أيضًا إلى أن تناول الجزر بانتظام يمكن أن يقلل من فرص الفرد في تطوير سرطان القولون والمستقيم. ومن المثير للاهتمام ، تشير نتائج الدراسة إلى أن تناول كميات معتدلة من الجزر كان كافياً لإحداث تأثير إيجابي على صحتك. لم ينتج عن ارتفاع استهلاك الجزر تأثير مضاد للسرطان أكبر.

ومع ذلك ، يحذر لوك من التفكير في أن الجزر وحدهم هو الحل للحفاظ على السرطان في الخليج. وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان ، فإن الكاروتينات والأحماض الفينولية والبولي أسيتيلين في الجزر هي التي تجعلها مفيدة في مكافحة سرطان القولون. وقالت: “بناءً على الأبحاث الحالية ، ليس في الحقيقة مجرد جزر يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتحسين ضغط الدم ، بل هو نظام غذائي غني باستمرار بالخضروات والفواكه غير النشوية”. “هذا يعني أن الجزر جزء من سيمفونية العناصر الغذائية التي تعمل بشكل تآزري معًا كمجموعة من الأطعمة الكاملة ، بدلاً من فنان منفرد.”