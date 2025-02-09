أصح الخضروات التي يمكنك تناولها لخفض ضغط الدم ومنع سرطان القولون في نفس الوقت

قد يكون الحفاظ على ضغط دمك منخفضًا مثل الخضار في الثلاجة. وتخمين ماذا؟ هناك خضروات واحدة لا تساعد فقط نظام القلب والأوعية الدموية. على العكس من ذلك ، قد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بسرطان القولون ، وهو سرطان في ارتفاع بين الشباب المستقرين.
إنه – الجزرة. سواء كنت تأكلها شرائح أو مكعبات أو كلها ، تحتوي الجزر على مستويات كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة. لكل 100 جرام من الجزرة الخام ، يمكنك أن تتوقع العثور على 2.8 جرام من الألياف ، و 320 ملليغرام من البوتاسيوم ، وكميات رائعة من فيتامين أ. لمعرفة المزيد عن آثار الجزر على ضغط الدم وسرطان القولون ، طلبت Health Digest أنجيل أخصائي التغذية المسجل لوك لروايتها.
الجزر يحمي من ارتفاع ضغط الدم وسرطان القولون
في مراجعة عام 2023 التي نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية ، بدا أن استهلاك الجزر يقلل من ضغط الدم في الأشخاص البشريين عبر دراسات متعددة. وقد لوحظ نفس تأثير القلب في دراسة 2021 على الحيوانات من المواد الغذائية. في تلك الدراسة ، أظهرت الفئران التي أعطيت الجزر انخفاضات يمكن ملاحظتها في جميع قراءات ضغط الدم بعد 14 أسبوعًا. وقد يكون ذلك جذابًا إذا كنت ترغب في خفض ضغط الدم بدون أدوية.
تدعم الدراسات السريرية أيضًا الفرضية القائلة بأن الجزر قد يكون غذاءًا رئيسيًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان. على سبيل المثال ، نظرت دراسة عام 2020 من العناصر الغذائية في الإمكانات الوقائية القوللية للجزر في مجموعة موضوع بشري لأكثر من 57000 شخص. أشارت النتائج إلى أن البالغين الذين تناولوا ما بين اثنين وأربعة جزر أسبوعيًا قللوا من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 17 ٪ بالمقارنة مع البالغين الذين لم يأكلوا الجزر. خلصت دراسة أخرى في عام 2022 في الحدود في التغذية أيضًا إلى أن تناول الجزر بانتظام يمكن أن يقلل من فرص الفرد في تطوير سرطان القولون والمستقيم. ومن المثير للاهتمام ، تشير نتائج الدراسة إلى أن تناول كميات معتدلة من الجزر كان كافياً لإحداث تأثير إيجابي على صحتك. لم ينتج عن ارتفاع استهلاك الجزر تأثير مضاد للسرطان أكبر.
ومع ذلك ، يحذر لوك من التفكير في أن الجزر وحدهم هو الحل للحفاظ على السرطان في الخليج. وفقًا للمعهد الأمريكي لأبحاث السرطان ، فإن الكاروتينات والأحماض الفينولية والبولي أسيتيلين في الجزر هي التي تجعلها مفيدة في مكافحة سرطان القولون. وقالت: “بناءً على الأبحاث الحالية ، ليس في الحقيقة مجرد جزر يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وتحسين ضغط الدم ، بل هو نظام غذائي غني باستمرار بالخضروات والفواكه غير النشوية”. “هذا يعني أن الجزر جزء من سيمفونية العناصر الغذائية التي تعمل بشكل تآزري معًا كمجموعة من الأطعمة الكاملة ، بدلاً من فنان منفرد.”
رؤية الجزر في ضوء جديد ملون
بالطبع ، ربما سئمت من إعداد الجزر بنفس الطريقة. أو كنت سئمت دائمًا من مضغ الجزر الصغيرة. يحدث ذلك وحتى له اسم: الملل الغذائي. في هذه الحالة ، تقدم LUK بعض التقنيات الذكية لمساعدتك في إعادة اكتشاف كيفية جلب المزيد من الجزر إلى وجباتك والوجبات الخفيفة.
وقال لوك “التظاهر بأنها البطاطس وتفرك الجلد الخارجي جيدًا”. “ثم ، صروا على الجلد ، ثم قم بإلقاء الجزر المبشور في الحساء ، والخنة ، والفلفل الحار ، والكعك ، والعجة. هذا سيوفر أليافًا إضافية ويحتفظ بأقصى قدر من العناصر الغذائية الإضافية بما في ذلك فيتامين A و C والبوتاسيوم منذ لا شيء تتم إزالة جسدها “.
قد ترغب في تجربة ألوان مختلفة من الجزر أيضًا. كما يوضح مقال من عيادة كليفلاند ، يشير لون الجزرة إلى أنه غني بشكل خاص بالفيتامينات والمركبات المحددة. على سبيل المثال ، قد يكون للجزر الأحمر إمكانيات لإزالة السموم بسبب وجود الموليبدينوم ، والجزر الأرجواني-الذي يمكن استخدامه لصنع عصير مضاد للسرطان غير معتاد- دعا الأنثوسيانين. تم ربط مضادات الأكسدة بانخفاض في بعض أنواع السرطان ، وفقًا لصحيفة الحقائق من المعهد الوطني للسرطان. هذا يعني أنك قد تكون قادرًا على الوصول إلى أهدافك الصحية بشكل أكثر فعالية من خلال اختيار الجزر بشكل انتقائي بناءً على خصائصها البصرية وليس فقط تعدد استخداماتها أو نكهتها.