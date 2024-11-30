أصناف مذهلة من نباتات الياسمين التي لا تستطيع الطيور الطنانة الاكتفاء منها

تعرف على ثلاثة أنواع من نبات الياسمين يسهل زراعتها دون الاستيلاء على حديقتك. موطنها الأصلي ولايات جنوب شرق الولايات المتحدة، تفي الزهرة الجلدية ذات الأوراق البيضاء بمعايير مغناطيس الطائر الطنان المثالي. تحتوي هذه الكرمة الأقل شهرة على أزهار على شكل كوب في بعض الألوان المفضلة للطيور الطنانة: الأحمر والوردي. تعتبر الزهرة الجلدية ذات الأوراق البيضاء شديدة التحمل في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 9 ويمكن أن يصل ارتفاعها إلى 12 قدمًا. ازرع الزهرة الجلدية ذات الأوراق البيضاء في الربيع أو الخريف، ويفضل أن يكون ذلك في ظل جزئي. سوف يزدهر نبات الياسمين المحلي النادر طوال فصل الصيف طالما أنه يحصل على كمية كافية من الماء.

من الصعب أن يضاهي الجمال النابض بالحياة لدوقة ألباني ياسمين في البر. تم تطوير هذا الهجين منذ أكثر من قرن من الزمان، ويبدو أن أزهاره الفوشيا على شكل بوق مصنوعة للطيور الطنانة. تعتبر “دوقة ألباني” شديدة التحمل في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية باردة مثل 4 ودافئة مثل 9. ويمكن أن تنمو إلى ارتفاع حوالي 9 أقدام ويمكن أن تزدهر من أواخر الربيع وحتى الخريف. ازرع “دوقة ألباني” في الربيع تحت أشعة الشمس الكاملة أو الجزئية.

من بين أندر وأصعب هذه الأنواع، زهور Clematis tangutica الرياضية على شكل كوب بلون أصفر زبداني لا يُرى عادة في أنواع أخرى من ياسمين في البر. يمكن أن تزدهر هذه الكرمة التي تتحمل البرد في المناطق من 2 إلى 9. يمكن أن يصل طول تانجوتيكا المجتهد إلى 20 قدمًا! تتميز بأقصر فترة ازدهار بين هذه المناطق المناخية الثلاثة، حيث تبدأ في منتصف الصيف وتتضاءل في أوائل الخريف. زرعها في الربيع بعد الصقيع الأخير. مثل غيرها من أنواع الياسمين، يكون أداؤها أفضل في الشمس الجزئية أو الكاملة.