أصيب كام جونسون لاعب نتس في الكاحل في الثواني الأخيرة

ميلووكي – أصيب كام جونسون، لاعب النيتس الأكثر ثباتًا طوال الموسم، في المباراة الثانية قبل الأخيرة من فوزه 113-110 في ميلووكي.

تحول المهاجم إلى كاحله وأجرى أشعة سينية ليلة الخميس في منتدى Fiserv.

وقال جونسون للصحيفة إن الصورة جاءت سلبية، لذلك تجنب هو ونتس السيناريو الأسوأ المحتمل.

ومع ذلك، ظل جونسون على عكازين بعد الفوز وكان يشعر بعدم الراحة الواضحة.

كان من الصعب تحقيق فوز على الطريق أمام فريق باكس القوي – الذي تصادف أن اختياره لفريق نتس – ولكن هذا كان كل شيء.

وسمح النيتس بالتقدم 20-2 لميلووكي لكنه صمد في الثواني الأخيرة.

أضاع داميان ليلارد مؤشرًا ثلاثيًا محتملاً مع بقاء 4.1 علامة في اللائحة.

ذهب كل من جونسون وزياري ويليامز للارتداد الدفاعي، وبدا أن جونسون سقط على قدم الأخير، مما تسبب في فقدان الكرة خارج الحدود.

قفز جونسون من على الأرض بكاحل ملتوي، وحصل ميلووكي على الكرة قبل ستة أعشار من الثانية على اليسار، وأخطأ ليلارد ارتفاعًا يبلغ 35 قدمًا.

لكن الآن ربما يفتقد فريق Nets اللاعب الأكثر ثباتًا.

قال ويليامز: “نعم يا رجل، أشعر بالسوء حيال ذلك”. “كل ما أعرفه هو أن الصوت كان عاليًا جدًا، أثناء محاولة الحصول على الكرة، وكان كام خلفي. نعم، لا أعرف (ماذا حدث). لا بد لي من النظر إلى الوراء. لكن نعم يا رجل، لقد أفسدت الليلة نوعًا ما. آمل أن لا يكون هناك شيء خطير. أشعر بالسوء حقًا الآن، لا أستطيع أن أكذب عليك يا رجل. نعم، إنه أمر سيء عندما تتأذى بهذه الطريقة.

حصل جونسون على أعلى مستوى للفريق بـ 26 نقطة في تسديد 10 من 16 و6 من 12 من خلف القوس.

بعد يوم الخميس، بلغ متوسط ​​جونسون أعلى مستوى له في مسيرته المهنية وهو 19.5 نقطة في مسابقات الرماية .496/.436/.895.

لقد سقط الآن، دون وضوح بشأن المدة التي سيستغرقها ذلك.

“نعم، الأمر صعب. قال كام توماس لصحيفة The Post: “من الصعب رؤية CJ ينهار بهذه الطريقة”. حصل على 24 نقطة يوم الخميس في جولته الثانية فقط بعد أن غاب لمدة شهر بسبب مشاكل في أوتار الركبة اليسرى.

“وأنا أتعامل مع ما أتعامل معه أمر صعب. لكن لا يزال لدينا عدد كافٍ من اللاعبين هنا للعب؛ علينا أن نذهب إلى هناك ونواصل اللعب. سأواصل القتال، سأواصل القتال، سأواصل اللعب. أعطي كل ما عندي للرجال الذين لا يستطيعون. سأستمر في المضي قدمًا. أتمنى أن يكون CJ بخير.”

من المتوقع أن يكون جونسون من بين أكثر اللاعبين المطلوبين في الموعد النهائي للتجارة، وكان تسديده ثلاثي النقاط هو المحرك لهجوم بروكلين.

“نعم، مؤسف. قال دانجيلو راسل: “مؤسف”. “إنه رجل قوي، رغم ذلك. أعلم أنه سيعود قريبًا، وسيعود أقوى. أنا لست قلقا عليه. سيكون بخير.”

حصل ويليامز على ثماني نقاط وست متابعات لينتهي بـ 12 نقطة في أول مباراة له بعد العودة بعد أن غاب عن العشرات الأخيرة بسبب إصابة في الركبة اليسرى.

حصل كيون جونسون على تسع متابعات عالية المستوى.