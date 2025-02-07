أضف أفضل رف عرض كتاب طبخ إلى جانب خزانة الخاص بك بميزانية DIY

في المساحات الصغيرة ، يمكن أن يكون أي تخزين إضافي مكافأة ضخمة ، خاصة إذا وجدت ذلك في المواقع التي تم تجاهلها مسبقًا. غالبًا ما تكون نهايات العدادات والخزانات واحدة من هذه الأطراف ، وعادة ما توفر مساحة صغيرة يمكن أن تكون قابلة للاستخدام للغاية للتخزين النحيف ويمكن أن تقطع شوطًا طويلاً نحو تراجع مطبخك. إحدى الطرق الرائعة لإنجاز ذلك هي تحويل الجانب العاري لخزائن المطبخ إلى رف كتب طهي أنيقة تحافظ على الكتب في مكانها والجانب الأمامي حتى تتمكن من الاستمتاع بها كديكور أيضًا.
كل ما تحتاجه هو بعض الألواح غير المكلفة 1 × 2 مقطوعة إلى الحجم ، وبعض الطلاء ، ومسدس الأظافر. يعد مشروع النجارة السهل هذا وسيلة رائعة لتزيين الجوانب المملة لخزائن المطبخ الخاصة بك والتقاط بعض التخزين الإضافي الذي لا يزال في متناول اليد. يمكن أيضًا تخصيص الرفوف تمامًا لعرضك العادي ، والطول ، وعدد الأرفف التي ترغب في تناسب مجموعتك من كتب الطبخ أو غيرها من العناصر التي ستخزنها هناك.
خلق سعة تخزين نحيلة على نهايات الخزانة
لإنشاء رف الكتب السهل DIY ، ستحتاج إلى خشب المقاسة لتناسب مساحة رف الكتب الخاصة بك بشكل أفقي وعمودي. يعتمد عدد الأرفف على ارتفاع الكتب التي تتطلع إلى عرضها. قم ببناء الإطار عن طريق تثبيت أربع قطع من الخشب مع الغراء الخشبي وأظافر براد (يمكنك أيضًا استخدام رقصة الجيب والمسامير لعقد أكثر ثباتًا.) أضف أرففك التي تمتد إلى منتصف الإطار ، وتوصيلها بكل جانب.
بمجرد تجميعها ، قم بطلاء الرفوف المطلوبة من الطلاء أو تلطخها بتشطيب خشبي يكمل خزاناتك. استخدم البراغي أو الأظافر لتثبيط الوحدة على الخزانة على الحائط وفي نهاية الخزانة. لعقد الكتب في مكانها ، أضف قضبان متقاطعة بنفس الخشب أو الأدوات الخشبية النحيلة. على الرغم من أن هذا الإصدار بسيط ، إلا أنه يمكنك أيضًا إضافة زينة مثل القوالب المزخرفة إلى مقدمة الرفوف وقضبان متقاطعة لإلقاء نظرة أكثر فخمة. أو استخدم قضيب نحاسي عبر المقدمة بدلاً من الخشب لإضافة بعض الملمس وإلقاء نظرة مرتفعة.
هذه الأرفف ليست رائعة فقط لكتب الطهي ، ولكن يمكن استخدامها أيضًا لعقد عناصر مسطحة أخرى مثل الأطباق وألواح القطع وألواح الخبز. ضعه أعلى على نهايات خزاناتك العلوية لصنع رف التوابل DIY الخفي أو حديقة عشب صغيرة. مع مساحة أكبر بقليل ، يمكنك تكييفها مع ألواح أوسع من الخشب واستخدامها لعقد أكواب أو الأواني الزجاجية.