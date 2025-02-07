أضف أفضل رف عرض كتاب طبخ إلى جانب خزانة الخاص بك بميزانية DIY

في المساحات الصغيرة ، يمكن أن يكون أي تخزين إضافي مكافأة ضخمة ، خاصة إذا وجدت ذلك في المواقع التي تم تجاهلها مسبقًا. غالبًا ما تكون نهايات العدادات والخزانات واحدة من هذه الأطراف ، وعادة ما توفر مساحة صغيرة يمكن أن تكون قابلة للاستخدام للغاية للتخزين النحيف ويمكن أن تقطع شوطًا طويلاً نحو تراجع مطبخك. إحدى الطرق الرائعة لإنجاز ذلك هي تحويل الجانب العاري لخزائن المطبخ إلى رف كتب طهي أنيقة تحافظ على الكتب في مكانها والجانب الأمامي حتى تتمكن من الاستمتاع بها كديكور أيضًا.

كل ما تحتاجه هو بعض الألواح غير المكلفة 1 × 2 مقطوعة إلى الحجم ، وبعض الطلاء ، ومسدس الأظافر. يعد مشروع النجارة السهل هذا وسيلة رائعة لتزيين الجوانب المملة لخزائن المطبخ الخاصة بك والتقاط بعض التخزين الإضافي الذي لا يزال في متناول اليد. يمكن أيضًا تخصيص الرفوف تمامًا لعرضك العادي ، والطول ، وعدد الأرفف التي ترغب في تناسب مجموعتك من كتب الطبخ أو غيرها من العناصر التي ستخزنها هناك.